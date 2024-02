Siviglia, Lucas Ocampos vittima di molestia. Un tifoso gli mette un dito nel sedere (VIDEO)

2 min. di lettura

Non si era mai visto nulla di simile. Almeno in Liga. Durante la partita Rayo Vallecano-Siviglia, vinta dagli ospiti per 2-1, l’attaccante Lucas Ocampos è stato molestato da un tifoso sugli spalti. Causa le tribune attaccate al campo, un ragazzo ha approfittato della vicinanza di Ocampos che stava battendo una rimessa laterale sull’1-1 per palpargli il sedere con un dito.

Ocampos, scioccato, se n’è subito accorto. Si è girato verso il tifoso, minorenne, per chiedere spiegazioni. I compagni di squadra sono subito accorsi per calmarlo. “E se fosse successo nel calcio femminile? Spero che la Liga prenda la cosa sul serio, come per avviene per il razzismo”, ha commentato l’attaccante a fine partita. “Mi sono trattenuto perché ho due figlie e spero che domani non succeda a loro. C’è sempre un pazzo, non tutti i tifosi sono così. Se succedesse nel calcio femminile sappiamo cosa potrebbe accadere. Quindi speriamo che prendano tutti i provvedimenti necessari e che uno stupido non macchi una tifoseria che si è sempre comportata molto bene“.

Anche il Siviglia, che l’anno scorso ha battuto la Roma ai calci di rigore in finale di Europa League, ha diramato un duro comunicato stampa, rammaricandosi “profondamente dell’incidente accaduto“. Il club ha parlato di “gesto osceno e del tutto inappropriato da parte di un tifoso locale. Il Siviglia FC spera che vengano prese le misure adeguate. che caratterizza il regolamento affinché tali comportamenti non si ripetano su un campo di calcio, e questo è stato trasferito alla Liga. Questi gesti e comportamenti non dovrebbero essere consentiti nella nostra competizione se aspiriamo a essere il miglior campionato del mondo“.

La Liga spagnola si è immediatamente mossa nell’affrontare quanto avvenuto, annunciando che “riporterà l’incidente subito da Lucas Ocampos davanti alla Procura dei minori, poiché l’autore del gesto è una persona che non ha ancora compiuto la maggiore età. La polizia ha già identificato il tifoso e per ora, con molta probabilità, la società biancorossa procederà all’apertura di un fascicolo che comporterà il divieto per questa persona di recarsi allo stadio per un certo periodo”.

Quique Sanchez Flores, tecnico del Siviglia, si è chiesto cosa succeda “alla mente delle persone, siano esse giovani o anziane. Cosa sta succedendo, dov’è la sicurezza, chi lasciamo entrare? Sono molto preoccupato, ci auguriamo che non succeda più”.

Il Siviglia di Ocampos, che ha segnato 3 goal in questa stagione, è in piena lotta salvezza, 15esimo in classifica con appena 3 punti sulla terzultima.

