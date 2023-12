Una mostra sull’omoerotismo nel calcio all’interno dello stadio del Tottenham

3 min. di lettura

Abbattere l’omofobia e lo strisciante maschilismo che da sempre si annidano nel mondo del calcio partendo dall’interno, ovvero da uno stadio.

L’artista dichiaratamente queer JJ Guest ha creato un’intera mostra incentrata sull’omoerotismo nel mondo del calcio, una personale intitolata The Other Team visibile dal 18 novembre alla Oof Gallery del Tottenham Hotspur Stadium, stadio da un miliardo di sterline del Tottenham, oggi quinto in Premier. La mostra, che sarà visibile fino al 23 dicembre, presenta una serie di pezzi volutamente provocatori che confondono i confini tra il mondo del calcio professionistico e immagini legate alla comunità gay.

In Glory ’66 Guest ha riprodotto una serigrafia dell’inglese Geoff Hurst in un iconico scatto legato alla trionfale finale della Coppa del Mondo del 1966. Peccato che l’artista abbia fatto volutamente sparire il pallone, lasciando una piccola apertura che somiglia esattamente ad un Glory Hole.

Al secondo piano della mostra, Guest ha installato Splash, un pezzo interattivo che a prima vista parrebbe essere una semplice vasca da bagno piena d’acqua. Ma quando i visitatori prendono una tazza di quell’acqua e la lanciano su un muro piastrellato, ecco rivelarsi un’enorme foto dei giocatori dell’Everton che festeggiano nudi dopo la vittoria del 1966 sul Manchester United.

Se uno non sapesse l’origine di quell’immagine potrebbe localizzarla ovunque, persino negli spogliatoi di uno stabilimento gay di Fire Island. “Ricordo di aver pensato: ‘Sono così felici, perché mi sconvolge così tanto?'”, ha confidato Guest a Tim Jonze del Guardian. “E ho capito che era l’assoluta libertà che avevano da tutte quelle regole sociali sul come essere amici con un uomo, o essere innamorati di un uomo, o semplicemente stare con un altro uomo. Ero confuso su come si potesse festeggiare questo evento quando, allo stesso tempo, gli uomini gay venivano picchiati dalla polizia e arrestati quasi per la stessa identica attività”.

Quel conflitto è al centro di ogni immagine di The Other Team. Guest ha ricordato un’altra famosa foto di Gary Neville del Manchester United, mentre bacia in bocca il compagno di squadra Paul Scholes dopo aver segnato un gol nel recupero.

“All’improvviso mi arrabbiai. I miei occhi iniziarono a lacrimare. Ci sono circa sette diverse versioni di questa immagine, tutte da diverse angolazioni. Due uomini eterosessuali possono farlo e io non posso tenere la mano del mio ragazzo a Birmingham perché ho il terrore che possa essere picchiato?”.

All’ingresso della mostra Guest ha riprodotto la foto di quel bacio in diverse sezioni, in modo tale che gli spettatori possano percepirlo completamente solo contorcendo il proprio corpo in un determinato punto della stanza. Questo perché voleva che gli spettatori “sperimentassero quell’imbarazzo, solo per un secondo“.

Una mostra che acquisisce ancor più forza e utilità proprio perché inserita all’interno di uno stadio, il Tottenham Hotspur, nel cuore di Londra. Gli spettatori di questa mostra saranno inevitabilmente veri tifosi, e qualunque possa essere la loro risposta emotiva sarà immediata e onesta.

“Ho iniziato questa serie anni fa per esprimere la mia frustrazione e la mia rabbia verso la cultura ipocrita che circonda il calcio, e quanto sia indicativo per la società nel suo complesso“, ha precisato Guest sui social. “La Coppa del Mondo in Qatar ha inizialmente amplificato questi sentimenti. Sebbene sia stato senza dubbio il torneo più controverso della storia, sono qui a chiedermi dove fossero tutti questi alleati, dove fossero le voci indignate fino e quanto forti rimarranno ora che tutto è giunto al termine. Quanto sostegno riceveranno le comunità queer in Qatar nei prossimi anni? Quanto sostegno avranno i giocatori gay quando condivideranno la loro verità? I tifosi saranno altrettanto comprensivi quando un calciatore gay sbaglia un rigore come lo sono stati con Harry Kane? È tutto molto cinico lo so, ma l’ultimo mondiale ci ha insegnato che c’è ancora tanta strada da fare“.

Anche il mondiale del 2034 sarà il mondiale dell’omofobia, essendo stato assegnato all’Arabia Saudita. La Premier League, ovvero la Serie A inglese, da anni sta lavorando per abbattere l’omofobia nel mondo del calcio. Se da tempo si vocifera di importanti calciatori pronti a fare coming out, tantissime squadre hanno preso iniziative contro l’odio e a favore dell’inclusione, con multe salatissime e arresti ai danni di chi intona cori omofobi allo stadio, fasce rainbow indossate dai capitani e l’iniziativa dei ‘lacci arcobaleno’ che ogni stagione coinvolge l’intero Paese.

