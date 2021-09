Il sogno di un bacio al tuo miglior amico nel delicato video ‘Slice’

< 1 minuto di lettura

Il brusco risveglio nel letto freddo del mattino, il display del telefonino, lo scrolling dei messaggi passati, i sogni di un bacio che – chissà – se c’è mai stato? Il delizioso video Slice è stato realizzato da Pulp, studio d’animazione francese formato da Yoann Roussin e Ylang Lebit, che con il loro tratto etereo e all’apparenza semplice, riescono a tratteggiare quel territorio di fantasia a metà tra realtà e desiderio che caratterizza l’adolescenza e il desiderio erotico affettivo che si affaccia al cuore, alla mente, al corpo.

Il video è stato rilasciato nell’estate del 2021, prodotto dal duo creativo durante la residenza artistica promossa da Bobbypills, studio parigino noto alla scena digitale artistica worldwide, e specializzato nell’animazione per adulti.

Nella delicata storia messa in scena da Roussin e Lebit, il giovane Sasha si sveglia di soprassalto all’acme di un sogno che in tanti abbiamo avuto in adolescenza: quello di baciare il nostro migliore amico. Ma a volte la realtà ha la stessa delicata leggerezza dei sogni e i desideri sono più d’un sogno.