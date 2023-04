Stretto Pride 2023 a Messina e Taormina il 10 giugno e il 9 settembre

0:00 Ascolta l'articolo < 1 min. di lettura Scuro Chiaro

Per l’edizione 2023 dell’Onda Pride, lo Stretto Pride annuncia ben due date in due città diverse. Un doppio appuntamento per celebrare l’orgoglio nella zona dello Stretto, che si vanno ad aggiungere al boom di parate e celebrazioni che quest’anno coinvolgono la Sicilia.

Gli appuntamenti sono per sabato 10 giugno a Messina e, verso la fine dell’estate, il 9 settembre a Taormina. Il claim scelto per lo Stretto Pride 2023 (Pagina FB – Pagina IG) è #Liberidiessere, che riassume lo spirito e i temi di questo Pride. Un cartellone pieno di eventi dedicati alla comunità LGBTQIA+ che si inserisce anche in un percorso di sensibilizzazione iniziato lo scorso 31 marzo.

In quell’occasione, un flashmob organizzato per la Giornata della Visibilità Trans* ha dato il via a un convegno sulla disforia di genere e sulla tutela dei diritti delle persone transgender. Lo Stretto Pride 2023 continua la lottta, celebrando anche l’orgoglio della comunità.

