Lecco Pride 2024: il 22 giugno

Il 22 giugno 2024 tornerà il Lecco Pride ad animare le sponde del lago di Como, l’evento organizzato dall’associazione “Renzo & Lucio LGBTQ+” che si impegna a promuovere la visibilità della comunità queer lecchese e a contrastare l’indifferenza, l’esclusione che troppo spesso affliggono le persone LGBTQIA+ che vivono in province e comuni più piccoli.

Il Pride del 2024 per Lecco vuole continuare ad essere un appello all’azione per le istituzioni locali e nazionali, chiedendo loro di ascoltare e rispondere alle esigenze delle persone LGBTQIA+. L’evento non è solo una celebrazione annuale dell’orgoglio queer lecchese, ma parte di un impegno continuo che include pranzi comunitari, serate culturali, ma anche più ludiche, come le serate “Pazzeskə” in discoteca.

Lecco Pride 2024 invita alla parata del 22 giugno 2024 tuttɜ a partecipare e plasmare l’evento, dai singoli cittadini a associazioni, scuole, comunità locali, imprese e istituzioni.

Per rimanere aggiornatɜ sulle ultime notizie relative alla parata e agli eventi correlati, è possibile seguire Lecco Pride su Instagram, Facebook e il sito web.

Riflettendo sulla scorsa edizione del Lecco Pride

Nonostante la pioggia, circa tremila persone il 10 giugno del 2023 hanno marciato per le vie della città, iniziando da Via Ghislanzoni, passando per il lungolago e terminando in Piazza Garibaldi per un programma di interventi significativi sul palco, proprio davanti al Teatro della Società.

Il sindaco di Lecco, Mauro Gattinoni, ha espresso il suo sostegno, sottolineando l’importanza dell’inclusione, del rispetto e della lotta contro le discriminazioni. Il Lecco Pride del 2023 è stato caratterizzato da un forte messaggio contro la guerra, la distruzione ambientale e l’esclusione sociale, affermando l’importanza dell’identità, della parità e della libertà, con discorsi letti anche durante la parata direttamente dai carri, sui quali sono state invitate a parlare persone di piccole associazioni locali.

L’edizione 2023 ha visto una crescente partecipazione di famiglie, giovani e rappresentanti di diverse realtà, dimostrando che i temi del Pride stanno diventando sempre più rilevanti nella società non soltanto lecchese.

Il Lecco Pride rappresenta un momento significativo per la città di Lecco e non solo: è proprio durante questo evento che si vuole far sentire alta la propria voce per evitare che l’Italia continui ad arretrare sui diritti civili, come quelli che riguardano le famiglie arcobaleno. Si richiede l’urgenza di un cambiamento culturale per una società più inclusiva e accogliente.

Con Lecco Pride 2024 all’orizzonte, l’invito è rivolto a tuttɜ coloro che credono nell’uguaglianza, nel rispetto e nella libertà di espressione. È un’opportunità per sfidare l’omobilesbotrans*fobia e costruire una comunità più accogliente nei confronti delle differenze.

