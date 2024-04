“Spite”, Omar Apollo tra twerking e sesso sul divano per il lancio del nuovo singolo (VIDEO)

< 1 min. di lettura

A due anni da Ivory, suo primo e ad oggi unico disco, Omar Apollo è finalmente pronto al bis. Il 24enne cantante americano ha sfornato “Spite“, primo singolo di un ipotetico nuovo album di prossima uscita, con un lancio social a dir poco curioso. Su TikTok Apollo ha infatti simulato un rapporto carnale sul divano di casa, in una sorta di via di mezzo tra twerking e sesso, divertendosi e non poco. Neanche a dirlo, il breve video è presto diventato virale.

Ivory, suo album d’esordio del 2022, è esploso dopo che canzoni come “Evergreen (You Didn’t Deserve Me at All)” sono diventate di tendenza su TikTok. Acclamato dalla critica, il disco ha fatto decollare la carriera di Apollo, tornato nel 2023 con l’EP Live for Me, da cui ha estratto brani come “Ice Slippin” e “Pilot”. Con “Spite” Omar ci ha regalato un inno primaverile, ad un anno dalla prima e ad oggi unica nomination ai Grammy come “Best New Artist”.

All’età di 17 anni Apollo ha lavorato da McDonald’s per mettere da parte abbastanza soldi da poter acquistare un laptop e un microfono, con cui ha imparato a cantare e suonare guardando e imitando i video cover su YouTube.

Accusato di queerbaiting, Omar ha precisato di “succhiare i c*zzi per davvero”, con un’amicizia al fianco di Pedro Pascal che ha suscitato non pochi rumor. Lo scorso anno si era anche vociferato di una sua possibile partecipazione a Queer di Luca Guadagnino, in odore di Festival di Cannes 2024, ma conferme e/o smentite non ce ne sono mai state. Dichiaratamente omosessuale, ha Apollo precisato di aver inizialmente provato a non essere totalmente aperto, per quanto riguarda la propria sessualità. “Ora sono proprio come sono, sono molto gay“, la chiusa definitiva nel 2022.

