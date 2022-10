Rihanna è tornata: ascolta il nuovo singolo Lift Me Up – AUDIO

2 min. di lettura

Scuro Chiaro

0:00 Ascolta l'articolo

Fan di Rihanna esultate, l’attesa è finita!

Dopo sei anni di make up, sfilate, e chiacchiere di corridoio, Miss Fenty ha finalmente rilasciato una nuova canzone: si intitola Lift Me Up, primo brano da solista dal successo di ANTI nel 2016. Il pezzo farà parte della colonna sonora di Black Panther: Wakanda Forever, secondo capitolo della saga Marvel. Composta in cinque paesi diversi e scritta da Rihanna, Tema, e il compositore Premio Oscar Ludwig Göransson insieme al regista Ryan Coogler, la ballad è un commovente e intenso tributo a Chadwick Boseman, protagonista dell’originale Black Panther, venuto a mancare il 28 Agosto 2020.

Visualizza questo post su Instagram Un post condiviso da badgalriri (@badgalriri)

“Dopo aver parlato con Ryan e ascoltato la sua direzione per il film e la canzone, ho voluto scrivere qualcosa che rappresentasse un caldo abbraccio da tutte le persone che ho perso nella mia vita” spiega Tema in un comunicato ufficiale “Ho cercato di immaginare come sarebbe stato se avessi potuto cantare con loro ora ed esprimere quanto mi mancano. Rihanna è sempre stata un’ispirazione per me, e sentirla contribuire a questo brano è un grande onore”.

Ma Lift Me Up non è l’unica sorpresa che ci aspetta: chi ha visto in anteprima il film, promette che Rihanna ha registrato un altro brano intitolato Born Again per i titoli di coda. Solo dei piccoli assaggi prima di prepararci ad una nuova attesissima era, appena in tempo per la performance al Super Bowl 2023: “Guardo al mio prossimo progetto in una maniera completamente diversa rispetto a quello che volevo fare in principio” ha dichiarato l’artista in un’intervista per Vogue, parlando di un percorso artistico molto più in linea con i suoi obiettivi: “È autentico, sarà divertente e senza alcuna pressione”.

Visualizza questo post su Instagram Un post condiviso da badgalriri (@badgalriri)

Black Panther: Wakanda Forever uscirà nei cinema il prossimo 9 Novembre, e vedrà tra le sue protagoniste Michaela Coel, fenomenale attrice e sceneggiatrice (stessa autrice della bellissima miniserie I May Destroy You) nei panni di Aneka, guerriera dichiaratamente LGBTQIA+ e compagnia di Ayo (nel film interpretata da Florence Kasumba): “Questo mi ha fatto dire sì al ruolo, il fatto che il mio personaggio fosse queer. Ho pensato: mi piace, voglio mostrarlo al Ghana” ha dichiarato Coel per Vogue, in riferimento a le recenti legge omobitransfobiche istituite sul territorio ghanese “La gente dice: ‘Oh, va bene, è solo politica.’ Ma non penso che sia solo politica quando influisce sul modo in cui le persone vivono la loro vita quotidiana. Ecco perché mi è sembrato importante intervenire e interpretare quel personaggio, perché so che solo essendo ghanese, potrà arrivare ai ghanesi”.

© Riproduzione Riservata