Guida TV tra film e serie LGBT, 23 marzo 2020: ecco cosa c’è da vedere

Nuova settimana di quarantena causa pandemia da Coronavirus e nuovo lunedì da passare obbligatoriamente in casa, con la tv a farci immancabilmente compagnia. Anche oggi, purtroppo, dai canali generalisti nessun aiuto in ambito LGBT, tanto da costringerci nuovamente ad affidarci allo streaming.

Su Amazon Prime Video, che è in omaggio per i primi due mesi nel caso in cui non siate abbonati, occhio a Ekaj, indie movie del 2015 scritto e diretto da Cati Gonzalez, con Jake Mestre, Badd Idea e Scooter LaForge. Il film è stato presentato in anteprima a New York City al 5° Festival Internazionale del Film del Portoricano, con critiche entusiastiche e il 100% di recensioni positive su Rotten Tomatoes.

Ekaj racconta la storia d’amore tra due ragazzi alla deriva, un ingenuo adolescente e un traffichino, un artista cinico e imbroglione. Ekaj incontra Mecca, malato di AIDS che si sballa tutto il giorno ma che diventa presto sua unica vera voce della ragione. I due girano per New York alla ricerca di denaro per sopravvivere e di un posto dove dormire, con difficoltà e disperazione che li uniscono sempre più.

In pochi anni Ekaj ha girato decine di Festival e vinto decine di premi. Ora è su Amazon Prime Video. Buona visione.