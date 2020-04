Queer as Folk USA, reunion on line del cast originale per supportare la comunità LGBT

Il cast americano di Queer as Folk si ritroverà on line per contribuire a raccogliere fondi per CenterLink, organizzazione benefica che fornisce servizi alle persone LGBTQ più bisognose, come gli anziani, i senzatetto, lasciate sempre più ai margini ai tempi del Covid-19.

L’Hollywood Reporter riferisce che l’evento on line vedrà Scott Lowell, che ha interpretato Ted Schmitt nella serie, affiancato da Sharon Gless, Peter Paige, Michelle Clunie, Hal Sparks, Randy Harrison e Robert Gant, insieme ai creatori Ron Cowen e Dan Lipman. Altri nomi potrebbero aggiungersi nei prossimi giorni.

Il livestream si svolgerà su YouTube il 1 maggio, a 20 anni esatti dalla prima delle quattro stagioni del Queer as Folk americano, trasmesso su Showtime. 5 stagioni e 83 episodi, l’ultimo dei quali andato in onda nel 2005. Una serie storica per una certa rappresentazione della comunità LGBT, spaziando tra tossicodipendenza, omofobia, accettazione e relazioni gay, sesso compreso, in un periodo in cui la presenza di omosessuali sul piccolo schermo era praticamente ai minimi termini.