Whoopi Goldberg ringrazia Mahmood e Fiorello in diretta tv USA: “Mi hanno onorata” – VIDEO

Ha fatto il giro non solo dei social italiani, ma mondiali. Ieri mattina Fiorello e Mahmood hanno voluto festeggiare i 68 anni di Whoopi Goldberg con una loro versione di I Will Follow Him da Sister Act, con il cantante vestito per l’occasione da Suor Maria Claretta. L’attrice americana, tra le poche celebrità ad aver conseguito un EGOT, cioè ad aver vinto i quattro premi principali nell’ambito dell’intrattenimento statunitense, ovvero un Emmy, un Grammy, un Oscar ed un Tony Award, ha prima ringraziato i due via Instagram, per poi andare oltre.

Goldberg, da anni volto del seguitissimo talk USA The View, ne ha infatti parlato in diretta alla tv statunitense, ringraziando Fiorello e Mahmood per l’onore che le hanno fatto. Il filmato dell’esibizione è andato in onda al cospetto di milioni di americani, con Whoopi, che ha appena girato un film in Italia insieme al nostro Paolo Camilli, tempestata di messaggi dal Bel Paese per chiederle se sapesse cosa stava avvenendo al Foto Italico.

“Non stiamo piangendo, ci è solo entrata una Whoopi Goldberg nell’occhio”, il commento pubblicato da Viva Rai2, trasmissione da ascolti record che ogni mattina trascina Rai2 oltre il 20% di share. La mitologica Whoopi, tra le altre cose, ha incontrato Papa Francesco in Vaticano esattamente un mese fa, facendo schizzare oltre l’iperuranio i rumor di un ipotetico Sister Act 3 girato proprio nella Capitale.

Nel primo capitolo, come dimenticarlo, sul finale un finto Papa Giovanni Paolo II assiste proprio all’esibizione delle sorelle del convento di Santa Caterina a San Francisco, California.

E se Bergoglio si volesse concedere un cameo in Sister Act 3? Nel dubbio, tra un cocktail d’amore e l’altro Mahmood e Fiorello sono evidentemente disponibili.

