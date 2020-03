Bellissimo coming out a L’Eredità. Rai Uno sempre più queer

Quella in onda mercoledì 4 Marzo su Rai Uno è stata una puntata arcobaleno per L’Eredità. Lo show condotto da Flavio Ininna, annovera tra i concorrenti un giovane di belle speranze che ha sfidato la campionessa in carica, arrivando persino in finale. La particolarità? Francesco è gay e lo rivela alle telecamere senza nessuna timidezza. Inoltre a colpire non è solo la reazione del pubblico in studio, ma anche quella del presentatore che snocciola la vita del concorrente senza paura.

Francesco è della provincia di Ascoli Piceno, per la precisione è originario di Monteprandone. È uno studente di Medicina, ma lavora come rider, ‘per arrotondare un pò‘. Inoltre è un aspirante compositore ed è fidanzato con Matteo. ‘Che salutiamo e che tifa per te‘, afferma Insinna. Niente altro c’è da sapere, ma è anche giusto che sia così. Dopotutto questo fa parte della normalità. Il giovane arriva a confrontarsi con la campionessa in carica e giunge alla manche finale, ma non riesce a vincere il montepremi. Presente anche il 5 Marzo dove ha dato il meglio di sé, tornerà nella puntata di questa sera per stringersi il primato sperando che la fortuna possa essere dalla sua parte.

Non è la prima volta che a L’Eredità partecipata un concorrente apertamente gay. Già a dicembre del 2019 Francesco De Angelis ha fatto furore con la sua bravura.