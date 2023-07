Temptation Island 2023: le reazioni social alla seconda puntata

0:00 Ascolta l'articolo

Dopo aver provato ad ipotizzare una versione queer di Temptation Island 2023, questa sera abbiamo avuto modo di assistere alla seconda puntata del docu-reality show di Canale 5 che ci ha messo ancora una volta di fronte a nuove storie d’amore tossiche e stereotipate che da un lato ci attraggono e catturano la nostra attenzione, dall’altro ci rendono schiavi di un modello patriarcale ancora troppo sedimentato nella nostra società.

Nel corso delle due ore, infatti, abbiamo assistito più e più volte ad atteggiamenti tipici degli amori adolescenziali in cui è più facile arrabbiarsi e allontanarsi piuttosto che sedersi ad un tavolo, discutere e tentare di risolvere insieme i problemi.

Così, nel corso della serata, ci siamo fatti rapire dal confessionale di Manuel – fidanzato di Francesca – nel quale affermava di aver tradito la sua compagna e solo in quel momento di aver capito di amarla intensamente o ancora dalla scenata di gelosia di Giuseppe nei confronti della propria fidanzata Gabriela, nel pieno di una conoscenza con il single Fouad. Una scenata scaturita non tanto per la delusione in sé quanto per l’orgoglio da maschio alfa ferito in prima serata su Canale 5.

Ovviamente anche questa sera non sono mancate grida, lacrime e sospiri da parte di molti componenti delle coppie che sembrano aver perso – ad appena qualche giorno dall’inizio della loro avventura a Temptation Island – la bussola del loro amore. Coppie che, grazie all’eccezionale lavoro di casting da parte della produzione, stanno riuscendo a raccontare la pancia del Paese – mettendo in mostra anche parecchi aspetti negativi – e a regalarci dei momenti di epico trash come non si vedeva da tempo in tv.

Al netto delle nostre valutazioni, che renderebbero Temptation Island un programma da evitare per l’immagine contorta che dà dell’amore, dunque non possiamo non evidenziare l’ottimo riscontro da parte della trasmissione sui social: ecco dunque una raccolta del meglio del peggio dei meme, tweet e commenti apparsi in occasione della seconda puntata sul web.

Temptation Island 2023: le reazioni social alla seconda puntata

