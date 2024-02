Sanremo 2024, Mahmood conquista il Teatro Ariston sulle note di “Tuta Gold”

3 min. di lettura

Già vincitore nel 2019 con “Soldi“ e nel 2022 con “Brividi” al fianco di Blanco, Mahmood ha tutte le carte in regola per avvicinarsi al podio – scansando Annalisa, Loredana Bertè e Angelina date come possibili vincitrici – e trasformare la sua “Tuta Gold” in una vera e propria hit che continueremo a cantare negli anni a venire e che ci ritroveremo, tra qualche decennio, come singolo scelto per la serata delle cover.

Il brano, infatti, presentato questa sera per la prima volta sul palco del Teatro Ariston, racconta di “un ragazzo che inizia a guardarsi indietro e ripensa alla sua vita fino a quel momento […], riflette sulla sua adolescenza, su cosa l’ha ferito nel passato e come questo l’abbia reso più forte. È lui che indossa la famosa ‘tuta gold’ […]. È un simbolo di comodità e al contempo ha un grande significato: nel posto più comune e nel capo più semplice di tutti si può trovare qualcosa di speciale“, ha dichiarato egli stesso tra le righe di Tv Sorrisi e Canzoni.

Insomma, una ballad dal testo profondo – Soffrire può sembrare un po’ fake / Se curi le tue lacrime ad un rave – che ci trasporta in un viaggio interiore accompagnato da voci corali doppiate, squarci rap e falsetti che la rendono non solo facilmente memorizzabile, ma anche e soprattutto una hit che non ha nulla a che invidiare a quelle che giungono dall’oltreoceano nel nostro bel Paese.

Ma non finisce qui! La messa in scena del brano, infatti, se possibile, accentua la vocalità di Mahmood esaltandone la sua personalità artistica. Il tutto in un mix perfetto di passato, presente e futuro che ci regala, ancora una volta, un’immagine sensazionale dell’artista italiano che, anno dopo anno, sta spostando in alto l’asticella della discografia italiana, anche come autore.

Dunque, occhi ben aperti! Come spoilerato dal nostro direttore in occasione del primo ascolto dei brani, infatti, Mahmood e la sua “Tuta Gold” hanno tutte le potenzialità per arrivare nella cinquina finale, quella da cui sabato 10 febbraio 2024 verrà decretata la canzone vincitrice della 74esima edizione del Festival di Sanremo.

E chissà che non possa essere proprio lui il vincitore!

Mahmood: il look a Sanremo 2024

Protagonista indiscusso della 74esima edizione del Festival di Sanremo, Mahmood ha deciso di far parlare di sé durante la settimana santa non solo per la sua vocalità e per il brano “Tuta Gold” ma anche – e soprattutto – per il suo stile che, come lo definisce Vogue Italia è “eccellenza in perfetto bilico tra eleganza anticonvenzionale e guizzi underground“.

Sin dalla sfilata sul green carpet, infatti, l’interprete di “Soldi“ ha voluto sfoderare tutto il suo charme sfoggiando un look che richiama quello dei lord inglesi: cappotto grigio, dolcevita nero della couture di Maison Margiela firmata da John Galliano, pantaloni grigi e corsetto bordeaux allacciato sul retro. Il tutto arricchito da un grillz, ovvero una protesi rimovibile realizzata con oro, diamanti e pietre preziose, in grado di aggiungere tocco scintillante al proprio sorriso.

Un outfit estremamente elegante, e allo stesso tempo anticonvenzionale, che doveva farci intuire il mood di questa sua terza partecipazione al Festival di Sanremo.

In occasione della prima esibizione sul palco dell’Ariston, invece, Mahmood si è presentato in look total Prada, gilet in crosta, dolcevita aderente, capelli ingellati e volto sbarbato.

