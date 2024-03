Chi è Marco Carrara, il nuovo volto del piccolo schermo?

4 min. di lettura

Volto di punta della terza rete Rai, Marco Carrara è una vera e propria mosca bianca nel panorama televisivo italiano che ancora oggi fatica a lasciare spazio alla nuova generazione di conduttori, autori e giornalisti.

Eppure lui, che sin da bambino sognava di poter conquistare il piccolo schermo, non ha mai demorso: ha inseguito il suo sogno e da qualche anno a questa parte è riuscito a scansare la vecchia guardia e a ritagliarsi un proprio spazio in tv, portando in diretta ogni giorno il mix perfetto fatto di intrattenimento, social e informazione.

Prima analista di Tv Talk, oggi conduttore di Timeline e Agorà, passo dopo passo Marco è riuscito a conquistare il favore dei dirigenti Rai, ma anche quello del pubblico e di pietre miliari della comunicazione come il grandissimo Maurizio Costanzo che in periodi non sospetti gli propose di realizzare una trasmissione insieme dal titolo “MC” (iniziali in comune dei loro nomi). Ahi noi, mai andata in onda.

Insomma, nonostante la giovane età, Marco può contare su una più che decennale carriera in tv fatta di tanta gavetta, ma anche di grandi soddisfazioni.

Proprio per questo motivo – senza paura di essere smentiti – noi di Gay.it crediamo che egli possa rappresentare al meglio quella nuova generazione di volti tv del quale il piccolo schermo nostrano ha fortemente bisogno.

Ma cosa sappiamo di lui, della sua vita privata e della sua carriera? Scopriamolo insieme…

Marco Carrara: vita privata

Nato ad Alzano Lombardo il 1° maggio 1992, Marco Carrara è il conduttore più giovane della Rai.

La sua passione per la televisione, e l’intrattenimento in generale è nata quando era solo un bambino, come dichiarato da egli stesso in diverse interviste:

“Io ho sempre voluto fare televisione, quando mi chiedevano a 6 anni cosa volessi fare da grande, rispondevo senza mezzi termini “il conduttore televisivo”. Questa cosa mi è servita, ho sempre avuto le idee chiare e questo mi ha aiutato anche a bruciare qualche tappa. Crescendo, la mia aspirazione da conduttore è diventata quella di fare il giornalista. A casa ho le VHS con le edizioni straordinarie dei Tg“, ha dichiarato ai colleghi di Fanpage.it.

Una volta diventato maggiorenne, Marco ha inseguito i propri sogni intraprendendo parallelamente un percorso accademico presso l’Università IULM di Milano, dove si è laureato in Comunicazione, media e pubblicità con una tesi su TV e Social, e dall’altro lato entrando a far parte del cast di Tv Talk in qualità di analista.

“La tv è da sempre la mia passione. E poi l’ho studiata, ci ho lavorato. Insomma, è davvero la materia che mi interessa di più“, ha dichiarato in un’intervista ricordando proprio la sua adolescenza e la fase in cui ha capito che avrebbe voluto trasformare questa sua passione nel suo lavoro. Insomma, la sua risposta alla tipica domanda “Che cosa vuoi fare da grande?“.

Oltre alla tv, Marco è un grande appassionato di social e sul suo profilo Instagram è seguito [aggiornamento al 6 marzo 2023] da più di 12 mila follower che ogni giorno possono assaporare la sua quotidianità sui set televisivi.

Per quanto riguarda la sua vita privata, Marco tende a condividere davvero poco con i suoi follower, soprattutto in merito alla sua situazione sentimentale. Al momento, però, per quanto si può apprendere dai social, il conduttore potrebbe essere single.

Ciò che è certo, invece, è che Carrara ha una sorella di nome Serena che lo ha reso zio; sui social, infatti, sono diversi gli scatti che lo ritraggono al fianco della sua nipotina Sofia alla quale è legatissimo.

Marco Carrara: la sua carriera

La carriera di Marco Carrara ha preso il via nel 2011 all’interno degli studi di TvTalk, amatissimo programma del sabato pomeriggio di Rai 3, nel quale ricopriva il ruolo di analista. È giornalista, autore televisivo e – ad oggi, 6 marzo 2024 – è il conduttore più giovane della Rai.

Proprio per questo motivo, in un’intervista ha dichiarato che questa suo ruolo porta con sé non solo onori: “È una bella responsabilità. Non bisogna mai smettere di studiare“.

Terminata l’esperienza a TvTalk, Marco ha avuto modo di condurre diverse trasmissioni (anche social) tra cui la 32ª edizione di Telethon, ovvero la maratona televisiva a sostegno della ricerca scientifica sulle malattie genetiche rare, e due cerimonie su Rai 1 in diretta dal Senato nell’ambito del programma Senato & Cultura.

A seguire, nel 2022 Carrara ha condotto in prima serata su Rai3 il moviolone di Agorà e alla fine dello stesso anno, in occasione dell’evento Visionary, ha intervistato Patrick Zaki, lo studente egiziano dell’Università di Bologna incarcerato al Cairo.

Nel maggio 2023 ha condotto la Notte Bianca della Legalità con Carlo Verdone alla Corte suprema di cassazione.

Attualmente conduce, sempre su Rai3, Timeline e Timeline Remix, due trasmissioni che stanno riscuotendo sempre maggiore successo anche e soprattutto per la sua capacità di rendere i contenuti attrattivi anche per i più giovani. Inoltre, ogni giorno è in diretta come cast fisso di Agorà dove racconta le news attraverso il mondo dei social.

Ma non finisce qui! Nel 2024, infatti, Marco Carrara ha condotto “Area Sanremo” durante la settimana santa (Festival di Sanremo) della televisione italiana. Un’esperienza unica e indimenticabile per il giovane conduttore che proprio in un’intervista ha dichiarato di sognare un giorno di poter approdare al Teatro Ariston in qualità di padrone di casa:

“Mi piacerebbe condurre Sanremo. Nel frattempo, però, ci sono tante altre cose“.

