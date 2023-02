The Last of Us, quando Nick Offerman scrisse l’introduzione ad un libro fotografico erotico di uomini bear

0:00 Ascolta l'articolo

La 3a puntata di The Last of Us ha sbancato HBO, con social impazziti e critiche entusiastiche. La storia d’amore tra Bill e Frank, interpretati da Nick Offerman e Murray Bartlett, ha commosso mezzo mondo, con il 52enne Nick sempre più alleato LGBTQI+.

Offerman è da 20 anni felicemente sposato con Megan Mullally, iconica Karen Walker nella sitcom Will & Grace, ma anche in passato ha preso parte a progetti queer.

È stato l’ex del Capitano Holt in Brooklyn Nine-Nine, il proprietario di un bar gay in Bob’s Burgers e un fornaio bisessuale che si innamora sia di Will che di Grace nella leggendaria sit-com. Più recentemente ha interpretato l’allenatore nella serie queer Prime Video A League of Their Own – Ragazze Vincenti.

Ma non è tutto. Su Twitter un utente ha scovato l’introduzione di un libro fotografico scritta proprio da Offerman, nel 2013. Manifest di Blake Little il titolo dell’opera, raccolta di fotografie erotiche di ragazzi bear. Queste le parole di Nick.

“Le persone mi chiedono spesso (beh, abbastanza da farmelo notare), ‘Come sei diventato così virile?'”. “Sono un dannato attore, ma sono “virile”?”

E qui Offerman si domanda, “Cos’è” virile ?”. Nick rivela che uno dei principali ‘modelli di mascolinità’ della sua adolescenza è stato Freddie Mercury. Avrebbe persino voluto essere come lui fino a quando non si è reso conto di non avere “la voce di un angelo-demone rock and roll, né una mascella disegnata da Tom of Finland”.

“Se all’epoca mi avessi chiesto con quali qualità avrei descritto Mr. Mercury, ‘virile’ sarebbe stato sicuramente in cima alla lista”. “Anche ‘grazioso’ ci sarebbe stato, quindi immagino che un uomo possa essere entrambe le cose. E se qualcuno mi avesse detto che Freddie preferiva la compagnia di uomini in camera da letto, e poi mi avesse chiesto se volessi cambiare il mio elenco di qualità descrittive basate sulla sua persona, chiedendomi ‘Può un uomo gay essere virile?’. Avrei comunque risposto: “Ci puoi scommettere. Un uomo gay non è un uomo?'”.

Tornando così agli uomini fotografati in Manifest, Offerman conclude: “Sia che stiano lavorando o svagandosi, gli uomini qui raffigurati sono tanto virili”. Il libro fotografico, stampato solo in 1500 copie, è sold out.

Il 3° episodio di The Last of Us, il più acclamato e amato dalla critica, è stato bombardato dalle critiche negative degli omofobi a stelle e strisce, che si sono catapultati su IMDB per far precipitare il punteggio ‘qualitativo’ a causa proprio della storia d’amore gay raccontata. Se l’episodio uno ha una valutazione di 9,3 basata su 49 mila recensioni, con l’1,2% delle recensioni ad una sola stella, e l’episodio due ha un punteggio di 9,2, con solo l’1,1% di recensioni ad una stella, tutto è magicamente cambiato con l’episodio tre. “Long, Long Time” ha il maggior numero di recensioni di qualsiasi episodio, oltre 69mila, con un voto di 8,2 stelle e un enorme 24 percento delle recensioni ad una una sola stella.

