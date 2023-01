Murray Bartlett e l’evoluzione del sesso gay in tv

0:00 Ascolta l'articolo

Oggi 51enne, Murray Bartlett non si è mai tirato indietro dinanzi a scene di sesso da dover girare sul set. Sin dai tempi di Looking, quando interpretò Dom Basaluzzo, passando per Tales of the City e la prima stagione di The White Lotus, con memorabile scena di rimming presto diventata virale, Bartlett, lo scorso anno Premio Emmy e vincitore di un Critics Choice Television Award, ha sempre interpretato con passione scene di sesso con altri uomini.

Dichiaratamente gay e felicemente fidanzato, Murray è da due giorni su Disney+ grazie ad Ecco a voi i Chippendales, serie crime sul primo spettacolo di spogliarellisti maschili al mondo, in cui l’attore interpreta Nick de Noia, coreografo che intrattiene una storia d’amore con il ricco e affascinante investitore Bradford Barton, interpretato da Andrew Rannelli.

Anche in questo caso, come avvenuto precedentemente, Bartlett si è concesso scene di nudo e di sesso, rimarcando il cambio di passo a cui è andato fortunatamente incontro il piccolo schermo. Intervistato da PinkNews, l’attore è stato chiaro.

“Quello che mi interessa, e quello che mi fa piacere mostrare, è l’intimità tra due personaggi queer, nonché l’evoluzione che stiamo vedendo”. “Stiamo assistendo ad una vera evoluzione in termini di intimità queer, perché sono in realtà scene intime. Ciò che è importante non sono tanto i dettagli di ciò che stanno facendo in quella determinata scena, sai, fisicamente, perché tutti desideriamo intimità e connessione. Penso che sia una cosa meravigliosa, che si può vedere con vari tipi di personaggi diversi“

Bartlett, che sarà anche l’altra metà di una coppia gay nell’imminente The Last of Us, ha sottolineato come il sesso tra due uomini mostrato esplicitamente nei media mainstream sia da considerare una grande vittoria.

“A volte le persone nella comunità hanno difficoltà a connettersi o a identificarsi con questi personaggi. Ma quando riusciamo a trovare quel qualcosa di universale a cui tutti ci relazioniamo, ci rendiamo conto che siamo tutti connessi e non così diversi. Penso sia una cosa meravigliosa“.

Ecco a voi i Chippendales, da noi già recensita, racconta la scandalosa storia di Somen “Steve” Banerjee, un immigrato indiano che è diventato l’improbabile fondatore del più grande impero di spogliarellisti al mondo – senza permettere a nulla e nessuno di intralciarlo nel raggiungimento del suo obiettivo.

