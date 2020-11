Tommaso Zorzi: “Sono stato con ragazze, ho finto di essere etero fino ai 18 anni”

Tommaso Zorzi, protagonista del Grande Fratello Vip 5, si racconta. Ancora recluso nella casa del reality show di Canale 5, l’influencer da oltre 1.1 milione di follower su Instagram è protagonista della seconda stagione di Seconda Vita, il programma in onda su DPlay Plus del giornalista Gabriele Parpiglia.

Insieme a Federico Lauri, Enzo Miccio, Damiano Carrara ed altri volti del piccolo schermo, Tommaso Zorzi ripercorrerà la sua storia, svelando lati inediti della propria vita. L’esplosivo Tommaso Zorzi, ad esempio, riavvolgerà il nastro fino agli anni dell’adolescenza, quando ancora non riusciva ad accettare il proprio essere. Prima della maggiore età, infatti, ha patito i giudizi dei bulli. Ecco alcuni passaggi dell’intervista, in cui ha svelato di aver avuto anche rapporti con donne per soffocare la propria sessualità:

Da sempre sapevo di essere diverso, questa cosa non me la sono mai negata, non l’ho mai affossata. Sono andato con ragazze pur sapendo di non essere eterosessuale. Ma sai, i ragazzini riescono ad essere veramente cattivi quindi per mettere a tacere le voci magari ti limonavi la ragazza in discoteca davanti a tutti per poter dire il giorno dopo a scuola ‘anche io ho la ragazza’.

Tommaso Zorzi contro i pregiudizi: “Perché devo far finta di essere qualcun altro?”

A spingere Tommaso Zorzi a liberarsi dei pregiudizi è stato un viaggio all’estero, nato come esperienza di studio e diventato percorso di profonda esplorazione di sé:

Ho finto fino a 18 anni, poi sono andato in Inghilterra. Sono andato a studiare e lì mi giravo e vedevo gente con i capelli blu e le unghie verdi. Sono matti, e questa cosa mi ha dato la forza di dire “I am what I am”, come diceva Gloria Gaynor. Perché devo far finta di essere qualcun altro?

E proprio I am what I am è la canzone su cui Tommaso Zorzi, durante la sua permanenza al Grande Fratello Vip 5, ha sfilato nella notte di Halloween. Caschetto viola, tacchi arancioni: una seconda vita che diventa prima ed unica.