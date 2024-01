Grande Fratello, le parole di Stefano Miele suscitano polemiche: “Secondo me Federico è gay”

3 min. di lettura

Continua senza sosta al Grande Fratello l’assedio all’orientamento sessuale di alcuni concorrenti.

Dopo le insinuazioni, nei primi mesi di gioco, sull’ingegnere 23enne Vittorio Menozzi – da noi già ribattezzato il furbo e gentil Vittorio (qui le sue foto tanto per gradire) – e sulla fotografa Letizia Petris, in queste ultime ore è toccato al modello di Seoul Federico Massaro. Su di lui, infatti, si è concentrato l’occhio di alcune malelingue, tra cui quello dello stilista Stefano Miele.

D’altronde, però, tale pensiero aleggiava nel loft di Cinecittà già da parecchio tempo; serviva solo qualcuno che lo esplicitasse a parole.

Federico, infatti, aveva attirato l’attenzione su di sé e sul proprio orientamento sessuale sin dai primi giorni della sua permanenza nella Casa più spiata d’Italia per via del suo feeling speciale con Vittorio.

Una brolove che, dobbiamo ammetterlo, inizialmente ha fatto sognare milioni di italiani e che ci ha fatto sperare – noi compresi – che potessimo assistere alla prima coppia gay di questa edizione del Grande Fratello. Così, però, non è stato.

Federico è gay? Fiordaliso e Letizia sulle parole di Stefano Miele

Nelle ultime ore, però, l’indagine all’interno del Grande Fratello sull’orientamento sessuale di Federico si è fatta ancora più insistente, tanto da scombussolare alcuni equilibri all’interno della Casa e alimentare parecchie polemiche sui social.

Durante un momento di relax in giardino, infatti, Greta Rossetti, Fiordaliso e Letizia Petris si sono messe a parlare di Stefano Miele, esprimendo le loro perplessità sull’ultimo arrivato. A destare maggiore fastidio alle tre donne, secondo quanto possibile apprendere, sarebbero state proprio alcune illazioni dello stilista sulla presunta omosessualità di Federico.

A tal proposito, Letizia avrebbe confessato alle altre due inquiline di non aver apprezzato le parole di Stefano sostenendo che qualora Federico dovesse essere realmente gay, l’unica persona che avrebbe il diritto di rivelarlo sarebbe lui stesso, e non qualcun altro: “Sono cose che non si dicono se non c’è la persona presente. Un po’ come fece Beatrice con me”.

Fiordaliso si è dimostrata d’accordo con Letizia e ha evidenziato come, secondo lei, Federico non sia omosessuale: “Per me no ma anche chissenefrega. Stefano è qui per provocare e questo mi dà un po’ noia”.

Stefano Miele: “Secondo me Federico è gay”. Le polemiche sui social

Neanche a dirlo, le dichiarazioni dello stilista 33enne Stefano Miele hanno subito diviso il web: da un lato, infatti, c’è chi si è schierato contro il concorrente del Grande Fratello, rimproverandolo del fatto che abbia fatto coming-out per Federico; dall’altro lato, invece, c’è chi sperava in una storia d’amore tra il modello e Vittorio e dunque ora vede questa ipotesi ancora più plausibile.

Insomma, come affermato anche dai colleghi di Biccy.it, non sappiamo se il gay-radar di Stefano Miele abbia funzionato nella maniera corretta. Ciò che è certo è che, qualora fosse omosessuale, l’unico che avrebbe il diritto di dirlo sarebbe proprio Federico. Noi, però, che amiamo le commedie romantiche a lieto fine, non possiamo che sperare che Federico sia felice, qualsiasi sia il suo orientamento sessuale; e chissà che un giorno non possa davvero stupirci fidanzandosi con Vittorio Menozzi!

