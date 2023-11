3 min. di lettura

Troye Sivan ha reagito con un mix di incredulità e umorismo all’imitazione fatta da Timothée Chalamet durante una puntata del Saturday Night Live. In un video di Instagram pubblicato da The Project Tv, Sivan discute questo evento ironico e memorabile.

Nel corso dell’intervista, l’intervistatrice chiede a Sivan quale evento consideri più significativo: la sua nomination ai Grammy con Kylie Minogue o la parodia di Chalamet? Troye Sivan, con un sorriso, risponde che entrambi gli eventi sono stati incredibili, sottolineando come sia successo tutto nello stesso fine settimana, rendendolo indimenticabile.

Riguardo allo sketch di SNL, Sivan racconta di aver saputo in anticipo che la sua canzone sarebbe stata utilizzata, ma non aveva idea di come. La scoperta che Chalamet sarebbe stato il conduttore lo ha lasciato incredulo. Guardando lo sketch in diretta, Sivan era convinto che sarebbe stata una breve menzione, ma invece si è trasformato in un intero segmento dedicato a lui, con Chalamet che imita le sue mosse di danza e canta le sue canzoni: “è stato uno sketch completo … e fantastico!”, ha commentato.

L’intervistatrice chiede poi a Sivan se vede la possibilità di una futura collaborazione con Chalamet, magari in un video musicale. Con una risata, Sivan risponde che ora tocca a lui impersonare Chalamet … e noi non aspettiamo altro!

Lo sketch di Timothée Chalamet al SNL e la reazione di Troye

Nello sketch di Saturday Night Live, Chalamet appare come un demone del sonno che perseguita il personaggio di Sarah Sherman, interpretato da Chalamet stesso. Lo sketch gioca sull’idea di Sivan come un “twink youtuber australiano diventato una star indie pop“, con Chalamet che si diverte a parodiarne l’accento e le movenze.

Sivan, divertito e onorato dall’attenzione, ha condiviso lo sketch su Instagram con un commento che esprime la sua incredulità e divertimento e cambiando la sua immagine di profilo con quella del suo “gemello”. Un gesto che dimostra l’autoironia e umorismo del cantante australiano.

Con una carriera in continua ascesa, Sivan ci ha dimostrato ancora una volta la sua capacità di prendere le cose con leggerezza, anche quando si tratta di essere al centro dell’attenzione in uno dei programmi più popolari della televisione americana.

Troye Sivan: una breve biografia

Troye Sivan Mellet, nato il 5 giugno 1995 a Johannesburg, Sudafrica, è un cantautore e attore australiano di grande successo. Ha raggiunto la fama inizialmente su YouTube e attraverso competizioni di talento australiane, firmando poi con EMI Australia nel 2013.

Il suo terzo EP, “TRXYE” (2014), ha raggiunto la quinta posizione nella Billboard 200 degli Stati Uniti, mentre il singolo “Happy Little Pill” è entrato nei top 10 in Australia. Il suo primo album in studio, “Blue Neighbourhood” (2015), e il singolo “Youth” hanno aumentato ulteriormente la sua notorietà, con “Youth” che ha raggiunto la top 40 della Billboard Hot 100.

Il suo secondo album in studio, “Bloom” (2018), ha continuato il suo successo, posizionandosi tra i primi cinque sia in Australia che negli Stati Uniti. Il suo EP del 2020 “In a Dream” e l’album del 2023 “Something to Give Each Other” hanno dimostrato ulteriormente la sua evoluzione musicale. Il brano “Rush” dall’ultimo album gli ha valso le sue prime nomination ai Grammy Award.

Come attore, Sivan ha interpretato ruoli come il giovane Wolverine in “X-Men Origins: Wolverine” (2009) e il protagonista nella trilogia cinematografica “Spud”. Ha ricevuto il GLAAD Stephen F. Kolzak Award nel 2017 e una nomination al Golden Globe nel 2018 per “Miglior Canzone Originale” per “Revelation” del film “Boy Erased”, in cui ha anche recitato.

Nato da una casalinga ed ex modella e da un imprenditore, Sivan si è trasferito a Perth, in Australia Occidentale, all’età di due anni. È cresciuto in una famiglia ebraica ortodossa, sebbene non si consideri religioso. Significativamente, Sivan ha fatto coming out pubblicamente come gay in un video su YouTube nel 2013, una decisione influenzata in parte dalle sue trattative in corso con EMI Australia, con cui ha discusso apertamente della sua sessualità