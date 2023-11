Timothée Chalamet interpreta Troye Sivan al Saturday Night Live

0:00 Ascolta l'articolo 2 min. di lettura Scuro Chiaro

Troye Sivan è ovunque. Anche nei tuoi incubi. E assomiglia a Timothée Chalamet.

Non è una fanfiction sui twink più desiderati al mondo, ma l’ultimo sketch del Saturday Night Live: ospite alla puntata dello scorso weekend, l’attore ha vestito i panni di Troye Sivan, stavolta sottoforma di demone del sonno che tormenta le paralisi di una povera Sarah Sherman (nei panni di “una donna etero che ha provato il popper”), sotto la supervisione del dottore Bowen Yang.

No, non un uomo gay come tanti, specifica Chalamet (che durante lo sketch non riesce a contenere le risate), ma “un twink youtuber australiano diventato una star indie pop e un modello diventato attore per la HBO interpretato da un attore americano che non sa imitare l’accento australiano“.

Chalamet replica esattamente la stessa coreografia che Sivan balla nei suoi video musicali Rush e Got Me Started, con tanto di chiappe all’aria. Si definisce una ‘blusa‘, o nelle parole di Yang, “un fem top”, e non ha intenzione di andarsene: anzi, si moltiplica insieme ai suoi cloni, stavolta interpretati dalle Boygenius, girl band queer formata da Phoebe Bridgers, Lucy Dacus, e Julien Baker, che si uniscono alle danze.

Uno sketch così fuori di testa che è stato ricondiviso dallo stesso Troye: “Perché la vita è così strana? LMAO MORTO” scrive la popstar su Instagram, davanti l’assurda congiunzione di eventi: proprio qualche anno fa, Troye dichiarò che avrebbe voluto interpretare Elio in Chiamami Col Tuo Nome, tanto da quasi presentarsi ai provini. “Sarebbe stato divertente provarci, il libro e il film sono stupendi” disse a PopCrush “Credo che sia la prima volta che vedo un personaggio e penso ‘Oh questo rispecchia al 100% la mia persona’. Ma proprio ogni cosa, anche per il suo corpo e l’aspetto in generale. Diciamo che è stato strano, guardavo il suo corpo e dicevo ‘Quello è il mio corpo!“.

Sivan si è sentito così onorato da cambiare la foto profilo di Instagram con quella di Chalamet travestito come lui (pratica ereditata forse dallo stesso Timothée che ha come foto profilo il suo amato regista, Luca Guadagnino!)

Se il sequel di Chiamami col tuo nome non si sa quando e se vedrà mai luce, l’8 Dicembre 2023 Chalamet torna al cinema nei panni di Willy Wonka, storico produttore di dolci più famoso del mondo, interpretato prima da Gene Wilder e Johnny Depp. Prima di rivederlo anche in Dune-Parte Due, sequel del mastodontico film di Denis Villeneuve, in arrivo nel 2024 nelle sale cinematografiche.

Amatissimo da gen Z (e non) e fidanzato con Kendall Jenner, cos’altro lo aspetta?

A quanto pare è solo l’inizio e lui se la sta spassando.

