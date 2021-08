Venezia 78, la locandina del Queer Lion 2021 omaggia The World To Come di Mona Fastvold

2 minuti di lettura

Manca sempre meno alla 78ª edizione della Mostra internazionale d’arte cinematografica di Venezia, che si svolgerà al Lido dal 1º al 11 settembre 2021, diretta da Alberto Barbera e organizzata dalla Biennale presieduta da Roberto Cicutto. Tra i tanti premi ufficiali della manifestazione spicca il Queer Lion, arrivato alla sua 15esima edizione, con un dichiarato omaggio a “Il mondo che verrà”, opera ricca di suggestioni diretta dalla regista Mona Fastvold e vincitrice lo scorso anno.

Nella rivisitazione illustrata da Francesco Gangemi, Abigail e Tally vivono assieme uno dei momenti più felici, romantici e spensierati della loro passione. The World To Come è ambientato nel 1850, in una fattoria nello stato di New York, dove Abigail e Dyer hanno appena perso la loro unica figlia a causa della difterite. Ancora in lutto, Abigail fa la conoscenza dei nuovi vicini, Tally e il marito Finney. Le due donne formano così un legame fatto di intimità sempre maggiore e passionale devozione. Quando i mariti comprenderanno l’intensità della loro relazione, la situazione sfuggirà a tutti di mano.

La line-up del Queer Lion Award 2021 sarà a breve ufficializzata. Sono eleggibili per il concorso del QL Award tutti i film, di durata pari o superiore a 30 minuti, con tematiche e personaggi LGBT rilevanti all’interno dell’opera. La giuria del Queer Lion 2021 sarà tutta al femminile, comprendendo Ilaria Feole, Antonella Benanzato e Angelica Lorenzon, coordinata da Marco Busato, Delegato Generale e Vice Presidente dell’Associazione Queer Lion, Daniel N. Casagrande, fondatore del premio, giornalista, membro del Sindacato Nazionale Critici Cinematografici Italiani, insegnante di Storia del Linguaggio Cinematografico all’Università Popolare di Venezia, e dagli attivisti LGBT Adriano Virone e Jani Kustrin.

Nel 2007 la prima storica edizione del Queer Lion, vinto da The Speed of Life di Edward Radtke. L’anno dopo il primo e unico trionfo italiano, con Un altro pianeta di Stefano Tummolini. Ad inaugurare Venezia 78 sarà Madres Paralelas di Pedro Almodovar, super favorito della vigilia per il Queer Lion 2021.