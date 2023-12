Wesley Taylor di Only Murders in the Building presenta il fidanzato

< 1 min. di lettura

37enne attore americano attivo soprattutto a Broadway, Wesley Taylor è stato Bobby nella serie TV Smash, dal 2012 al 2013, per tornare in questo 2023 negli abiti di Clifford grazie alla 3a stagione di Only Murders in the Building. Da sempre gay dichiarato e dal 2017 al 2020 fidanzato con Isaac Powell, Taylor ha rivelato sui social di aver ritrovato l’amore. Ancora una volta al fianco di un collega. Si tratta di Jack Raymond.

Taylor ha condiviso una serie di loro foto, aggiungendo:

“Un anno fa ho incontrato Jack a una festa di Natale. Mi sono trovato infastidito da lui come di solito accade all’inizio di una commedia romantica. Questo è quello che i ragazzi chiamerebbero una partenza difficile”.

Taylor e Raymond hanno quindi appena festeggiato il loro primo anniversario. Prima di ritrovare il piccolo schermo con Only Murders in the Building, in cui ha interpretato il personaggio del giovane produttore gay del musical messo in scena da Meryl Streep & Co., Wesley ha preso parte anche a Indoor Boys, It Could Be Worse, The Good Wife e The Surrogate. A sua volta, Raymond sarà nel prossimo film di Julio Torres, Problemista.

Wesley e Jack si aggiungono quindi al lungo listone di nuovi amori “vip” di questo 2023.

