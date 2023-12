Elite 8, riprese concluse. Il commosso addio di Omar Ayuso alla serie spagnola. VIDEO

2 min. di lettura

A Las Encinas la campanella non suonerà più. L’ottava e ultima stagione di Elite è infatti andata incontro all’ultimo storico ciak. Uscita per la prima volta su Netflix il 5 ottobre del 2018, Elite è presto diventata una delle più viste e chiacchierate serie della piattaforma streaming, nonché tra le più amate da parte della comunità LGBTQIA+ grazie ad una miriade di personaggi e trame queer.

Nel corso degli anni, la serie ha tramutato in star sconosciuti come Manu Ríos, André Lamoglia, Itzan Escamilla, Arón Piper, Miguel Herrán e Omar Ayuso, che hanno saputo sfruttare il successo ottenuto dallo show in mille altri ambiti, tra passerelle, campagne di moda, social media, altri prodotti televisivi e film. Ayuso, che ha a tutti gli effetti esordito come attore grazie al suo alter-ego Omar Sanaa, ha voluto celebrare la fine di Elite con un commosso e commovente messaggio.

“Siete stati la migliore squadra del mondo. La migliore. Grazie per avermi amato così tanto, per aver reso tutto così facile. Grazie per avermi visto, capito e rispettato, per avermi aspettato quando ne avevo bisogno”, ha scritto Omar a corredo di una foto che ce lo mostra in lacrime, con un mazzo di fiori in mano. “Per avermi inculcato l’importanza di essere un buon partner, per essere diventato il mio primo riferimento, per avermi insegnato ad amare il cinema attraverso le persone che lo fanno. Grazie per tutti i bagni di umiltà e le parole oneste nei momenti difficili. Grazie per avermi fatto crescere. Grazie per avermi permesso di incontrarvi. Grazie per questi quasi 7 anni della mia vita. Una vita intera. Vi amo ragazzi. Vi amo cazzo. Vi porterò con me, per sempre. Speriamo di incontrarci altre mille volte sulla strada. Omar”.

In una clip successiva condivisa su Instagram, il cast e la troupe incoraggiano Ayuso a tenere un discorso finale per commemorare il suo ultimo giorno di riprese. Inizialmente riluttante, l’attore spagnolo alla fine cede con un altro dolce messaggio rivolto ai suoi colleghi.

“Grazie a tutti voi. Siete la prima squadra nonché la migliore con cui abbia lavorato nella mia vita”.

Ayuso è uno dei membri storici di Elite. Al termine della quinta stagione se n’era andato, per poi tornare con la settima e con l’ottava, in uscita su Netflix nel 2024. Oltre ad Omar, la stagione 8 di Élite segnerà anche il ritorno di Mina El Hammani, che interpretava sua sorella, Nadia. In un altro video dell’ultimo giorno di produzione di Elite, si possono vedere André Lamoglia, Gleb Abrosimov, Mirela Balić e Carmen Arrufat festeggiare insieme all’intera troupe sulle note di “Seven Nation Army” degli White Stripes. Dopo 7 stagioni di omicidi, amori, menage-a-trois, docce sexy e scene di sesso, Elite è ufficialmente finito. Andate in pace.

