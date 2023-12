Tutte le coppie vip LGBTQIA+ che si sono fidanzate/sposate nel 2023

7 min. di lettura

Dopo aver ricordato tutte le rotture vip di questo 2023, con celebri coppie LGBTQIA+ purtroppo per loro dolorosamente scoppiate, viriamo verso l’amore ancora in forze celebrando le celebri coppie LGBTQIA+ che hanno ufficialmente svelato il loro amore in questo lungo anno.

Fidanzamenti, unioni civili e/o matrimoni da rivivere insieme.

Max Emerson e Andrés Camilo

34enne attore, modello e influencer americano da oltre un milione di follower, Max Emerson ha chiesto la mano all’amato Andrés Camilo Hernández lo scorso luglio. Nel corso dell’Oasis Summer Party, Max si è inginocchiato al cospetto di tutti i presenti per fare l’agognata proposta ad Andrés, che a stento ha trattenuto le lacrime.

“Il nostro amore è stato un’avventura e una casa allo stesso tempo. Non vediamo l’ora di continuare il nostro amore e festeggiare con i nostri amici e parenti”, ha scritto sui social Hernández, artista, content creator e modello da quasi mezzo milione di follower. Nato in Colombia, Andrés è stato un bambino immigrato negli Stati Uniti, fino a diventare un ufficiale dell’esercito degli Stati Uniti. Per anni ha lottato contro la paura di vivere la propria omosessualità, alla luce del sole. Poi è arrivato Max, nato in Florida, laureato in recitazione e regia all’Università di Miami. Emerson ha scritto e diretto il film Hooked nel 2017, dopo aver scritto, prodotto, co-diretto e recitato in due cortometraggi, DipSpit e Earwig, presentati per la prima volta al Miami Gay and Lesbian Film Festival nel 2011. In qualità di attore Max è apparso anche in Glee, Hit the Floor, The Real O’Neals, EastSiders, Psycho Stripper e Single per Sempre, film Netflix del 2021.Emerson ha scritto anche un’autobiografia, Hot Sissy – Life Before Flashbulbs, descrivendo la propria adolescenza in una zona “redneck” della Florida. Max e Andrés fanno pubblicamente coppia dal lontano giugno del 2016. 7 anni dopo hanno deciso di sposarsi. Auguri ai futuri sposi!

Ben Platt e Noah Galvin

Ben Platt, star a Broadway e volto di The Politician, ha chiesto la mano a Noah Galvin, 27enne visto al cinema in “La rivincita delle sfigate” e in tv con “The Good Doctor”.

“Ho detto sì e poi ho pianto per tipo 7 ore”, ha rivelato sui social Galvin, con delle tenere foto ad immortalare il dolcissimo evento. “Lui ha accettato“, ha commentato Platt, nel 2021 visto al cinema con il poco riuscito adattamento di Dear Evan Hansen, opera teatrale che l’aveva portato a vincere un Tony Award nel 2016 come miglior attore. Ben e Noah stanno insieme da circa 4 anni. “Noah ha una capacità davvero unica nell’aiutarmi ad essere presente esattamente dove mi trovo, e a rendere la vita che viviamo quotidianamente così meravigliosa da non voler stare a terra”, rivelò nel 2021.

Jake Foy e Nicolas La Traverse

Jake Foy, attore che interpreta un cowboy gay nella serie Ride di Hallmark Channel, si è ufficialmente fidanzato con il suo partner Nicolas La Traverse l’8 maggio 2023. “Non ci siamo divertiti…?!”, Foy ha scritto su Instagram Jake annunciando il loro fidanzamento, avvenuto ad Alberta, al cospetto del celebre Two Jack Lake.

Francesca Farago e Jesse Sullivan

La star di Too Hot to Handle e Perfect Match Francesca Farago si è fidanzata con il TikToker trans Jesse Sullivan il 2 maggio 2023. La coppia ha scritto su Instagram: “SIAMO FIDANZATI [emoji del cuore]. Uno sguardo alla notte più magica di sempre. Ossessionati dalla nostra famiglia… cos’è la vita!”.

Matt Doyle e Max Clayton

Le star di Broadway Matt Doyle e Max Clayton si sono fidanzati il 25 aprile 2023. “Mentre viaggiavamo per Schoonhoven nei Paesi Bassi, abbiamo notato un paio di anelli, realizzati a mano da un gioielliere locale in città, ” hanno scritto su Instagram. “Incredibilmente, erano entrambi perfetti. Dopo 8 anni insieme, pensiamo che ci piacciamo abbastanza da renderlo ufficiale. Dall’incontro allo Starbucks di New York a Schoonhoven. Siamo così incredibilmente fortunati”.

Lukas Gage e Chris Appleton

Lukas Gage e Chris Appleton hanno iniziato a frequentarsi nel febbraio 2023, si sono fidanzati a marzo, a fine aprile si sono sposati a Las Vegas e dopo 6 mesi si sono separati.

Rebel Wilson e Ramona Agruma

“Abbiamo detto SÌ!”. Rebel Wilson ha scritto del suo fidanzamento con Ramona Agruma nel febbraio del 2023. L’attrice di Pitch Perfect ha fatto coming out nell’estate del 2022. Nel 2023, si è fidanzata con Agruma a Disneyland, proponendole un anello di Tiffany’s & Co.

Ty Herndon e Alex

La star della musica country Ty Herndon ha annunciato nel febbraio del 2023 di essersi fidanzato con Alex dopo averlo frequentato per sei mesi. “Oggi siamo entusiasti di farvi sapere che stiamo organizzando un matrimonio!” ha scritto il cantante in un post su Instagram. “Esatto: ci sposeremo entro la fine dell’anno! Brindiamo alla vita, all’amore e al benessere!”. I due si sono sposati in estate.

Sonya Deville e Toni Cassano

La star della WWE Sonya Deville si è proposta a Toni Cassano a San Valentino.

Luca Vismara e Peter Seggio

21enne di Monza, Luca Vismara ha preso parte alla 17esima edizione di Amici di Maria De Filippi, poi vinta da Irama, arrivando successivamente terzo all’Isola dei Famosi del 2019, vinta da Marco Maddaloni.

Lo scorso giugno Luca ha dichiarato tutto il proprio amore social a Peter Seggio, ballerino e modello con cui fa coppia da mesi. “Hai paura dell’amore esolo se non hai mai saputo cosa significhi amare veramente”, ha scritto Vismara a traino di un’immagine in bianco e nero dal Palermo Pride, in cui bacia dolcemente Peter. In un’altra storia Instagram vediamo Luca accarezzare il compagno, che dal letto lo guarda dolcemente.

Marco Carta

Lo scorso San Valentino Marco Carta ha svelato via social di aver ritrovato l’amore. Finita la lunga storia con Sirio, rimasto al suo fianco per 7 anni, l’ex vincitore di Sanremo ha annunciato di avere un nuovo compagno. Sulle note di Sei Tu di Fabrizio Moro, Carta ha pubblicato un selfie fatto insieme ad un uomo, con una rosa rossa tra i due e Moro a cantare “Sei tu che dai origine a quello che penso. La distanza compresa fra me e l’Universo. Il motivo per cui la mia vita è cambiata. Sei tu che hai visto i miei sbagli ma non l’hai giudicata”.

Cristian Imparato

A inizio 2023 Cristian Imparato ha condiviso sul proprio profilo Instagram alcuni scatti al fianco del nuovo ragazzo. L’ex volto di Io Canto ha così voltato pagina dopo la rottura con Patrick Picello.

Valerio Scanu e Luigi Calcara

Lo scorso settembre Valerio Scanu si è unito civilmente all’amato Luigi Calcara, nella celebre Sala rossa del Campidoglio, tra amici e parenti. Ad officiare la cerimonia Silvia Berri, delegata del sindaco della Capitale. Per l’intera durata dell’unione civile Luigi e Valerio si sono teneramente tenuti la mano, per poi tagliare il nastro bianco una volta usciti, tra gli applausi scroscianti e le lacrime dei presenti.

Valerio e Luigi si sono conosciuti grazie ai social, e da allora non si sono più lasciati. “Mi aveva scritto su Instagram commentando una foto a luglio 2020. Ha un profilo privato e siccome non eravamo amici ho trovato il messaggio per caso. Abbiamo cominciato a chattare e il giorno stesso ci siamo conosciuti di persona”, aveva rivelato Scanu a fine 2022.

Zeke Smith e Nico Santos

Zeke Smith e l’attore Nico Santos si sono sposati a Palm Springs, in California, il 4 novembre 2023. La coppia si frequentava da quasi sei anni.

Matteo Lane e Rodrigo Aburto

Il comico e attore di origini italiane Matteo Lane ha sposato il ballerino Rodrigo Aburto in piena estate.

Conrad Ricamora e Peter Wesley Jensen

Alla fine di luglio la star di Fire Island e How to Get Away with Murder ha annunciato sui social di aver sposato Peter Wesley al municipio di New York, svelando che entrambi avrebbero preso i rispettivi cognomi.

Scott Hoying e Mark Hoying

Dopo essersi frequentati per sei anni, il cantante dei Pentatonix Scott Hoying si è sposato con il partner di lunga data Mark. La cerimonia di matrimonio si è svolta al Ritz-Carlton Bacara di Santa Barbara, in California, e ha visto la partecipazione di ospiti come Colton Haynes, Betty Who, Adam Rippon e Brittany Broski.

Lily Rose e Daira Eamon

Il 29 marzo 2023, la star della musica country Lily Rose si è sposata con Daira Eamon. “Volevamo sposarci a Nashville perché era la nostra casa”, ha detto Rose a People. “Volevamo che tutta la nostra famiglia e i nostri amici venissero a festeggiarci qui.” La coppia si è unita in un locale chiamato The Bridge Building.

Sam Smith e Christian Cowan

La scorsa estate i paparazzi hanno sorpreso Sam Smith a spasso con lo stilista di New York Christian Cowan. Nelle foto apparse on line si vede Smith dare un tenero bacio sulla testa di Cowan, nel cuore della Grande Mela.

Cowan, 25 anni, ha creato abiti per Jennifer Lopez, Lady Gaga, Cardi B, Lil Nas X e Chloe Fineman. Secondo quanto spifferato da Page Six, la scorsa estate Smith è stato in Thailandia, in vacanza, e anche Cowan era insieme all’artista. E non è finita qui. Christian ha accompagnato Sam persino alla Casa Bianca, nel mese di dicembre. Smith si è esibito al cospetto del presidente Joe Biden per celebrare la sua firma sul Respect For Marriage Act. Lo stesso Sam ha pubblicato sui social una foto accanto a Cowan, a Biden e alla First Lady Jill, alla vicepresidente Kamala Harris e a suo marito Doug Emhoff.