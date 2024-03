Sing Sing, primo trailer del nuovo film di Colman Domingo (che punta agli Oscar 2025)

2 min. di lettura

Domenica notte Colman Domingo potrebbe entrare nella Storia, diventando il primo artista dichiaratamente gay a vincere l’Oscar come miglior attore protagonista. Candidato per Rustin, Domingo, 54 anni e dal 2014 felice sposo di Raúl Domingo, sta vivendo un momento d’oro, professionalmente parlando.

Vincitore di un Premio Emmy per il suo ruolo nella serie televisiva Euphoria, Domingo tornerà nei cinema d’America in estate con Sing Sing di Greg Kwedar, il cui trailer è stato finalmente diffuso. Nella pellicola Colman interpreta Divine G, uomo condannato a 25 anni di carcere per un crimine che non ha commesso e che prende parte a un gruppo teatrale carcerario.

Basato su fatti realmente accaduti, il film racconta proprio l’esperienza di un laboratorio di teatro tra i denetui del carcere di Sing Sing. Alcuni dei detenuti coinvolti nell’esperienza hanno recitato nella pellicola, adattamento del libro The Sing Sing Follies di John H. Richardson.

Quando Sing Sing è stato presentato in anteprima al Toronto International Film Festival del 2023, Domingo è stato accolto da un’ovazione, vincendo il TIFF Tribute Performer Award. Il toto Oscar 2025 lo vuole già come candidato ancora una volta come miglior attore protagonista agli Oscar del prossimo anno. Nel cast, al suo fianco troviamo il candidato all’Oscar di Sound of Metal Paul Raci, Clarence Maclin e Sean San Jose. Greg Kwedar, regista, ha anche scritto la sceneggiatura insieme a Clint Bentley. Sing Sing sarà presentato in anteprima negli Stati Uniti al SXSW, tra poche settimane, poi poi essere distribuito da A24 a luglio.

Domingo, lo ricordiamo, sarà anche Joe Jackson, il padre e primo manager di Michael Jackson, nel biopic Michael in uscita nel 2025, dopo aver preso parte anche a Il Colore Viola e a Drive-Away Dolls. Nell’attesa Colman culla il sogno di esordire alla regia con un biopic dedicato a Nat King Cole, da lui anche interpretato.

Gay.it è anche su Whatsapp. Clicca qui per unirti alla community ed essere sempre aggiornato.