Zurigo gay friendly (e non solo): ripartiamo con un week-end a tinte rainbow

Il Covid 19 ha modificato i piani di questaMa il ridursi dei contagi e il mezzo ritorno alla normalità contribuisce a sperare nel recupero del tempo passato inE se al mare e alla montagna vogliamo aggiungere un’esperienza originale, diversa da tutte le altre, ecco la soluzione: un week-end rainbow a Zurigo. LaDa visitare, da conoscere e di cui innamorarsi.

Dalla primavera all’inverno sono decine gli eventi organizzati, che richiamano persone da ogni dove. E sebbene il Covid abbia limitato i party LGBT, la Zurigo gay friendly non si è di certo fermata, riorganizzando gli eventi nel rispetto delle regole, da settembre a dicembre.

La Zurigo gay friendly ti aspetta con decine di eventi LGBT: ecco i principali

Anche se ridimensionata, l’offerta “rainbow” della Zurigo gay friendly lascerà soddisfatto anche il turista LGBT più esigente.

Andiamo con ordine:

White Party Weekend: Diamonds (4-6/09) : nuovo evento degli Angels, per chi vuole ballare tutta la notte. Qui tutte le informazioni.

: nuovo evento degli Angels, per chi vuole ballare tutta la notte. Qui tutte le informazioni. Now Zurich Party (19/09) : altro evento gay-friendly arricchito con nuovi DJ. Tutte le informazioni qui.

: altro evento gay-friendly arricchito con nuovi DJ. Tutte le informazioni qui. Pink Apple (20/10 – 15/12 ): 2 mesi di spettacoli per la Pink Apple 2020. L’evento è il più grande festival cinematografico svizzero a tematica LGBT. Ogni anno richiama migliaia di persone, in una location di tutto rispetto.

): 2 mesi di spettacoli per la Pink Apple 2020. L’evento è il più grande festival cinematografico svizzero a tematica LGBT. Ogni anno richiama migliaia di persone, in una location di tutto rispetto. Black Party Weekend (6-8/11): balli e animazioni per tutta la notte, con DJ internazionali, come sempre nel primo weekend di novembre.

Le Badis: le piscine all’aperto

Con Badis si intendono delle piscine all’aperto, che si affacciano direttamente sul fiume Limmat e sul lago di Zurigo. Ma non parliamo delle classiche piscine, bensì di ambienti dove nuotare e rilassarsi, per un’esperienza unica da provare almeno una volta nella vita.

Lo stabilimento fluviale Oberer Letten: tra il quartiere di Zürich-West e la stazione centrale. Posizionato all’interno del canale, è lo stabilimento più frequentato dai cittadini di Zurigo. Oltre a prendere il sole, è sempre aperto un chiosco e si può anche utilizzare il barbecue, inoltre è possibile giocare a beachvolleye ed è presente anche uno skatepark.

L’Unterer Letten: un trampolino di 3 metri, una piscina per chi non sa nuotare, un chiosco, un sentiero per fare splendide passeggiate. Puoi farti trasportare fino a riva, oppure nuotare contro corrente e tenerti in allenamento.

Männerbad Schanzengraben: riservata a un solo pubblico maschile, questa badi è un luogo tranquillo, in pieno centro ma lontano dal caos cittadino. Una zona dedicata al relax.

questa badi è un luogo tranquillo, in pieno centro ma lontano dal caos cittadino. Una zona dedicata al relax. Lo stabilimento sullo Stadthausquai: riservato solo a una clientela femminile, è costruita interamente in legno in stile Liberty. Ci sono due piscine da 30 metri (una riservata a chi non sa nuotare o principianti) e una biblioteca dove poter noleggiare dei libri.

è costruita interamente in legno in stile Liberty. Ci sono due piscine da 30 metri (una riservata a chi non sa nuotare o principianti) e una dove poter noleggiare dei libri. Lo stabilimento Utoquai: affacciato direttamente sul lago di Zurigo, è provvisto di trampolini e di due piscine, divise per sesso. Stessa cosa per le terrazze-solarium. Dal trampolino, ci si può tuffare e percorrere i 30 metri fino alla riva.

è provvisto di trampolini e di due piscine, divise per sesso. Stessa cosa per Dal trampolino, ci si può tuffare e percorrere i 30 metri fino alla riva. Katzensee: con la spiaggia di sabbia, il barbecue, un ristorante e un chiosco, è un’oasi che attira moltissime famiglie. Una parte dello stabilimento è riservato a chi ama il naturismo.

A causa dell’epidemia di Covid 19, per accedere agli stabilimenti si dovrà attendere un po’, per rispettare le linee guida imposte dal Paese. In alternativa però, ci sono due zone libere e molto apprezzate, alle quali si può accedere senza restrizioni (ma rispettando comunque il distanziamento sociale). Sono la zona del Chinawiese, che si trova sulla riva est del lago, e la Rentenwiese, nelle vicinanze della stazione di Enge, al centro della città.

