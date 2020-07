Achille Lauro, nuovo disco a sorpresa: arriva “1990”, omaggio alla dance anni ’90

Se Bam Bam Twist (feat. Gow Tribe), suo ultimo singolo, non sta certamente spopolando, Achille Lauro ha deciso di riprendere per i capelli quel progetto sposato nove mesi or sono, “1990”.

Il 24 luglio esce infatti l’omonimo disco, apparentemente tutto orientato alla magica dance anni ’90 che ha cresciuto un’intera generazione. “Il primo progetto targato Elektra Records guidato da me. 7 Hit mondiali. Vecchi e nuovi amici insieme ai pilastri della musica Dance anni 90”, scrive Lauro su Instagram, con copertina ufficiale che lo vede sotto forma di pupazzetto tatuatissimo, truccato, con stivaloni in salsa drag e auto fucsia.

I 7 pilastri dance omaggiati da Lauro dovrebbero essere Be my Lover, Scatman’s World, Sweet Dreams (are made of this), Me and You, The Summer is Magic, Blue (da ba dee) e Illusion. Nel lancio promozionale del disco, sui social, Achille, nato proprio nel 1990, ha fatto risorgere persino il Tamagotchi.