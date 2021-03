È morto Larry McMurtry, co-sceneggiatore premio Oscar di Brokeback Mountain

2 minuti di lettura

Si è spento all’età di 84 anni Larry McMurtry, Premio Pulitzer per la narrativa nel 1985 con il romanzo Un volo di colombe e premio Oscar per la miglior sceneggiatura non originale del film I segreti di Brokeback Mountain, firmata insieme a Diana Ossana. Lo annuncia il New York Times.

Grazie a Brokeback Mountain di Ang Lee, McMurtry vinse anche un BAFTA, un WGA e il Golden Globe. Dalle sue tantissime opere sono stati tratti alcuni film di grande successo, come Hud il selvaggio, L’ultimo spettacolo (con cui conquistò una nomination agli Oscar per la sceneggiatura non originale), Voglia di tenerezza e Conflitti del cuore.

Per Brokeback Mountain, McMurtry e Diana Ossana adattarono il breve racconto di Annie Proulx, Gente del Wyoming, ampliando una storia pubblicata per la prima volta negli Stati Uniti sul New Yorker nel 1997. McMurtry lascia una moglie e un figlio.

Poco più di 15 anni fa “I segreti di Brokeback Mountain” vinceva il Leone d’Oro a Venezia, per poi conquistare 4 Golden Globe, 4 Bafta, 3 Critics’ Choice Movie Award e 3 premi Oscar su 8 nomination (Migliore regia, Migliore sceneggiatura non originale, Miglior colonna sonora), oltre a decine e decine di altri riconoscimenti. Costato appena 14 milioni di dollari, Brokeback Mountain ne incassò 178,062,759 in tutto il mondo. Mai una pellicola a tematica LGBT aveva raccolto tanto, mai un film con due personaggi gay protagonisti era diventato ‘mainstream’.

Non a caso “I segreti di Brokeback Mountain” ha cambiato la percezione di Hollywood nei confronti del cinema LGBT, con una produzione a lungo evitata da celebri divi e non pochi registi costretti ad abbandonare il progetto. C’è stato un prima e c’è stato un dopo, e da quel dicembre del 2005 nulla è stato come prima grazie al capolavoro di Lee, trainato da due attori straordinari che dopo decine di rifiuti accettarono il rischioso titolo: l’indimenticato Heath Ledger, deceduto nel 2008, e Jake Gyllenhaal, affiancati da Michelle Williams e Anne Hathaway.