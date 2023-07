Brokeback Mountain a teatro, trailer e immagini dal palco di Mike Faist e Lucas Hedges nei panni di Jack ed Ennis

0:00 Ascolta l'articolo

Andrà in scena fino al 12 agosto al Soho Place Theatre di Londra l’adattamento teatrale di Brokeback Mountain, tratto dal racconto breve di Annie Proulx pubblicato per la prima volta sul The New Yorker nel 1997 e nel 2005 Leone d’Oro a Venezia grazie al capolavoro diretto da Ang Lee.

Protagonisti assoluti a teatro l’eccezionale Mike Faist, candidato ai BAFTA per “West Side Story”, e il bravissimo Lucas Hedges, candidato all’Oscar per “Manchester by the Sea” visto anche in “Boy Erased”, nei panni di Jack ed Ennis. Entrambi gli attori hanno fatto il loro debutto nel West End, con le prime immagini ufficiali di scena scattate da Johan Persson e Manuel Harlan e diffuse sui social del teatro, con Mike e Lucas seminudi a letto, abbracciati e pensierosi, perché consapevoli di vivere un amore agli occhi altrui inconcepibile.







Siamo nel Wyoming del 1963, in un paesaggio selvaggio dove le persone vivono in estrema povertà rurale in comunità ristrette, insulari e conservatrici. Quando Ennis e Jack accettano un lavoro nell’isolata Brokeback Mountain, tutte le loro certezze cambiano per sempre dinanzi ad inaspettate emozioni. Le bellissime canzoni country e western di Dan Gillespie Sells si intrecciano in modo straziante attraverso questa intensa storia di un amore irresistibile e nascosto che dura da vent’anni, insieme alle sue tragiche conseguenze.

Diretto da Jonathan Butterell e scritto da Ashley Robinson, questo Brokeback Mountain vive delle musiche e delle canzoni scritte per l’occasione da Sells, già creatore insieme a Jonathan Butterell dell’acclamato musical Tutti parlano di Jamie. Sul palco le canzoni sono cantated al vivo da Eddi Reader, insieme alla sua band country composta da Sean Green (pianoforte), Meelie Traill (contrabbasso), Greg Miller (armonica) e BJ Cole (chitarra).

Chi ha visto l’adattamento a Londra ne è rimasto incantato. Le critiche sono state eccezionali. “Anche meglio del film“, ha sentenziato il Sunday Times.

“I segreti di Brokeback Mountain” di Ang Lee vinse 4 Golden Globe, 4 Bafta, 3 Critics’ Choice Movie Award e 3 premi Oscar su 8 nomination (Migliore regia, Migliore sceneggiatura non originale, Miglior colonna sonora), oltre a decine e decine di altri riconoscimenti. Costato appena 14 milioni di dollari ne incassò 178,062,759 in tutto il mondo. Mai una pellicola a tematica LGBT aveva raccolto tanto, mai un film con due personaggi gay protagonisti era diventato ‘mainstream’. Non a caso “I segreti di Brokeback Mountain” ha cambiato la percezione di Hollywood nei confronti del cinema LGBT, con una produzione a lungo evitata da celebri divi e non pochi registi costretti ad abbandonare il progetto. C’è stato un prima e c’è stato un dopo, e da quel dicembre del 2005 nulla è stato come prima grazie al capolavoro di Lee, trainato da due attori straordinari che dopo decine di rifiuti accettarono il rischioso titolo: l’indimenticato Heath Ledger, deceduto nel 2008, e Jake Gyllenhaal, affiancati da Michelle Williams e Anne Hathaway.

Chiamati a compiere un’impresa, ovvero non far rimpiangere i due originali Jack ed Ennis, Mike Faist e Lucas Hedges si sono meravigliosamente calati negli abiti dei due protagonisti, strappando unanimi consensi.

