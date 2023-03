Brokeback Mountain arriva a teatro con Mike Faist e Lucas Hedges protagonisti

0:00 Ascolta l'articolo

Gente del Wyoming, racconto di Annie Proulx poi diventato capolavoro cinematografico grazie ad Ang Lee con I segreti di Brokeback Mountain, avrà un adattamento teatrale nel West End di Londra. Racconto breve pubblicato per la prima volta sul The New Yorker nel 1997, questo “nuovo” Brokeback Mountain vedrà sul palco Mike Faist, candidato ai BAFTA per “West Side Story”, e Lucas Hedges, candidato all’Oscar per “Manchester by the Sea”, nei panni di Jack ed Ennis. Entrambi gli attori faranno il loro debutto nel West End. A darne notizia Variety.

A firmare l’adattamento Ashley Robinson, con canzoni originali di Dan Gillespie Sells.

Jonathan Butterell dirigerà il tutto. A produrre questo Brokeback Mountain teatrale Nica Burns con Adam Blanshay Productions, Lambert Jackson Productions e Katy Lipson per Aria Entertainment. Burns, Butterell e Sells hanno già collaborato al musical di successo “Everybody’s Talking About Jamie“.

Brokeback Mountain andrà in scena al @sohoplace dal 10 maggio al 12 agosto. Proulx ha dichiarato: “’Brokeback Mountain’ è stato ricreato in diverse forme, ognuna con i suoi stati d’animo e il suo impatto distintivi. La sceneggiatura di Ashley è fresca e profondamente commovente, aprendo linee visive non visibili nell’originale né nei trattamenti successivi“.

Robinson ha aggiunto: “Sono onorata di essere stato incaricata da Annie Proulx di portare nuova vita in una nuova forma alla sua storia universale e senza tempo. Una storia che significa così tanto per così tante persone, e sicuramente significherà tanto per un’intera nuova generazione“.

Butterell ha dichiarato: “Quando Ashley ci ha chiesto di collaborare a ‘Brokeback Mountain’, siamo rimasti immediatamente colpiti dal suo profondo legame con il mondo e la comunità di cui Annie ha scritto così brillantemente nel corso degli anni. Ha portato all’adattamento un’autenticità e una comprensione di questi uomini della classe operaia, che lottano per sopravvivere alla dura brutalità del loro ambiente e all’isolamento del pensiero che li circonda, che alla fine conduce entrambi alla tragedia“.

Sells ha dichiarato: “Il materiale a disposizione con questa complessa storia è stato fonte di ispirazione per la composizione. Mi è davvero piaciuto riconnettermi con un genere musicale con cui sono cresciuto, usarlo per servire il dramma di ogni momento. Inoltre posso lavorare con alcuni artisti leggendari, il che è un tale onore e una gioia“.

Il 9 dicembre del 2005 in una manciata di sale usciva negli Stati Uniti d’America “I segreti di Brokeback Mountain” di Ang Lee, pochi mesi prima in trionfo alla Mostra del Cinema di Venezia con un più che meritato Leone d’Oro.

Il film vinse poi 4 Golden Globe, 4 Bafta, 3 Critics’ Choice Movie Award e 3 premi Oscar su 8 nomination (Migliore regia, Migliore sceneggiatura non originale, Miglior colonna sonora), oltre a decine e decine di altri riconoscimenti. Costato appena 14 milioni di dollari, “I segreti di Brokeback Mountain” ne incassò 178,062,759 in tutto il mondo. Mai una pellicola a tematica LGBT aveva raccolto tanto, mai un film con due personaggi gay protagonisti era diventato ‘mainstream’. Non a caso “I segreti di Brokeback Mountain” ha cambiato la percezione di Hollywood nei confronti del cinema LGBT, con una produzione a lungo evitata da celebri divi e non pochi registi costretti ad abbandonare il progetto. C’è stato un prima e c’è stato un dopo, e da quel dicembre del 2005 nulla è stato come prima grazie al capolavoro di Lee, trainato da due attori straordinari che dopo decine di rifiuti accettarono il rischioso titolo: l’indimenticato Heath Ledger, deceduto nel 2008, e Jake Gyllenhaal, affiancati da Michelle Williams e Anne Hathaway.

Protagonisti due cowboy di origini molto diverse che si incontrano e si innamorano mentre lavorano insieme tra i pascoli di Brokeback Mountain, nell’estate del 1963. Le loro vite, però, prenderanno direzioni diverse. Film epocale che, con la rappresentazione dell’esplosione di un sentimento amoroso tanto inatteso quanto intenso, scardinò la visione romantica del Far West e smontò definitivamente la mitologia del cowboy.

31enne attore americano, Mike Faist è da sempre legato al mondo del musical teatrale, avendo preso parte a Newsies e Dear Evan Hansen, con cui è stato candidato al Tony Award come miglior attore non protagonista. In attesa di rivederlo al cinema nel 2023 con Pinball: The Man Who Saved The Game, nel 2021 ha stupito tutti grazie a West Side Story di Steven Spielberg.

26enne attore americano, Lucas Hedges ha già preso parte ad una ventina di film vincendo anche un SAG grazie a Tre manifesti a Ebbing, Missouri. Nel 2018 è stato il protagonista di Boy Erased – Vite cancellate, in cui ha dato vita alla storia vera di Garrard Conley, figlio di un pastore battista in una piccola cittadina dell’Arkansas costretto a subire una terapia di conversione dall’omosessualità.

