Adinolfi vs. Lauro: “Ammucchiata gay, è vietato a tutti ma non a una certa cricca”

2 minuti di lettura

Achille Lauro e Boss Doms si sono ‘sposati’ ieri sul palco dell’Ariston, con un quadro punk rock in cui hanno attaccato “l’omologazione del “si è sempre fatto così””, con tanto di bacio a stampo in omaggio a quanto fatto lo scorso anno con Me ne Frego.

Puntuale come il cannone del Gianicolo alle ore 12:00 è arrivata la sfuriata social di Mario Adinolfi. “Al netto d’ogni altra considerazione sul buon gusto, come si conciliano il maniacale messaggio su distanziamenti, mascherine a tutti gli orchestrali, rispetto delle regole con il messaggio “Dio benedica chi se ne frega” che ha accompagnato l’ammucchiata gay di Achille Lauro?“, si è domandato con la sua solita delicatezza il leader del Popolo della Famiglia, da anni ossessionato con Lauro e da sempre unicamente centrato sulla comunità LGBT.

Tra i commenti c’è chi ha provato a fargli capire che Achille e Boss Doms sono di fatto considerati ‘congiunti’, esattamente come Fiorello e Amadeus, le band come i Maneskin, tamponati ogni giorno. E non solo. Lauro e Doms sono da una decina di giorni a Sanremo nello stesso complesso di ville. Ma Adinolfi non coglie, e prosegue.

Non è questione di essere cattolici. Ho posto una domanda: esiste un passaporto speciale se si appartiene a una certa cricca? Quel che è vietato a tutti è permesso a loro? Vi piace Orwell dove tutti gli animali sono uguali ma alcuni animali sono più uguali degli altri. Gli orchestrali non sono tamponati che sono costretti a stare sei ore in scena con la mascherina? Ma, si sa, per i nemici le regole si applicano. Per gli amici, si interpretano. Non ci può dare neanche un abbraccio sul palco dell’Ariston. Ma se sei gay.

Peccato che Lauro e Doms non siano omosessuali, ma evidentemente quando si è oltre l’orlo di una crisi di nervi tutto vale pur di cinguettare ossessivamente qualcosa.