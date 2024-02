A Sanremo 2024 una Emma in evoluzione con la sua “Apnea”

4 min. di lettura

Non è facile ammettere di volere stare bene. Significa riconoscere di attraversare un momento difficile, di essere fragili e vulnerabili. Ma non stupisce, non può sorprendere, se a farlo è Emma Marrone, che – questo va detto – da sempre si presenta sul palcoscenico a cuore nudo, sempre sincera, vicina a sé stessa. Proprio qualche settimana fa a Vanity Fair, la cantante salentina ha dichiarato di «voler mettere giù l’elmetto e la corazza, di non aver paura di fare le cose e di essere giudicata» e sarà l’Ariston a fare da palcoscenico a questa sua nuova spoliazione, a questa deposizione delle armi che ci mostrerà un’artista nuova, più leggera e spensierata.

Apnea, il brano in gara a Sanremo 2024, è un up-tempo sincopato e potente che non lascerà spazio alla noia e obbligherà a ballare o quanto meno ad alzarsi dalle sedie. Lei, più in forma che mai («Cercherò di essere un bel femminone», ha appena dichiarato ai microfoni di Antonella Clerici), vuole scatenarsi sul suo stesso canto e abbracciare un bisogno nuovo e urgente, quello di perdonarsi e lasciare andare qualche peso. Ciò che conta è volersi bene, concedersi di godere la gioia del brivido e dell’apnea. Stare senza fiato è una situazione innaturale, una vertigine che anticipa la morte e che spesso è associata all’angoscia e alla paura, ma in tempi come questi, di timore perenne, instabilità e fiato corto, è ora di rinunciare al respiro anche per le emozioni più belle, come gli innamoramenti e i furori. Al centro del brano, due frasi che diventeranno manifesti: «Mi fai sentire il brivido di stare bene» e «Non mi piace niente, ma tu mi togli il respiro». Anche nell’indolenza, insomma, scegliere cosa amare, verso cosa lanciare la pelle.

La partecipazione di Emma al Festival – la sua quarta – arriva in coda a un periodo particolarmente fortunato, che ha sancito una resurrezione artistica e personale. Dopo mesi complessi, segnati non solo da una certa fatica e da un tentennamento estetico che l’ha allontanata dal fuoco sacro della musica, ma anche da lutti e da affanni legati ad antiche questioni di salute, l’album Souvenir torna a raccogliere le fotografie della vita di una donna sfaccettata. Una ragazza che è cresciuta, ha collezionato successi, vinto Sanremo e affrontato più di qualche caduta e che ora è pronta a guardare tutto da una prospettiva nuova e con sguardo serio, sì, ma mai gravoso, anzi leggero.

La Emma di oggi, che stasera tornerà a calcare il palco più famoso d’Italia, è diversa da quella che ha esordito nel 2011 al fianco dei Modà, da quella che ha trionfato l’anno successivo con Non è l’inferno e anche dalla donna che nel 2022 ha interpretato Ogni volta è così, omaggiando il corpo e il coraggio delle donne. La Emma di oggi è un’Emma nuova, più bella che mai, ancora più grintosa se possibile. Come sempre, irriverente e fastidiosa, smaccatamente sincera, ruvida e dolcissima.

Qui di seguito il testo di Apnea, scritta dalla stessa interprete con Davide Petrella, Paolo Antonacci e Julien Boverod

Ci incontriamo qui nei corridoi

Di un albergo

E mi chiedo

Se alla fine siamo ancora noi

O è diverso

Io non credo

Trovale tu le parole

Nelle onde del televisore

O del mare

Io

Se avessi un telecomando

Non ti cambierei mai

Io non so dove sto andando

Dimmi tu dove vai

Ti lascio un altro messaggio

Ma che te ne farai

Dimmelo quanto ti manco

Tu già lo sai

È colpa mia

Se adesso siamo in bilico

Ma è colpa tua

Hai gli occhi che mi uccidono

Lo sai però

Mi fai sentire il brivido di stare bene

Di stare insieme

E non è una bugia di quelle che si dicono

Per nostalgia

O solo per sputare via il veleno

Che tanto è tutto vero

Non mi piace niente ma tu mi togli il respiro

Apnea

Lasciami stare nel tuo temporale se grandini

Tagliami il cuore se vuoi con un paio di forbici

Chiamo l’avvocato

E gli dico tutto

Che sono cambiata

Che sono distrutta

Da quando sei andato perché

Non ho capito un cazzo di te

Scusami non parliamone più

C’hai ragione tu

È colpa mia se adesso siamo in bilico

Ma è colpa tua

Hai gli occhi che mi uccidono

Lo sai però

Mi fai sentire il brivido di stare bene

Di stare insieme

E non è una bugia di quelle che si dicono

Per nostalgia

O solo per sputare via il veleno

Che tanto è tutto vero

Non mi piace niente ma tu mi togli il respiro

Apnea

Ricordati com’ero

Che tanto è tutto vero

Non mi piace niente ma tu mi togli il respiro

Dimmi dimmi dimmi se ti va di fare tutto con me

Dimmi che rimani tutto quanto il weekend

Senza fare niente

Senza niente di che

Toglimi il respiro

Apnea

Ricordati com’ero

Che tanto è tutto vero

Non mi piace niente ma tu mi togli il respiro

