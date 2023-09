Angelica Ross di Pose accusa Emma Roberts per commenti transfobici

0:00 Ascolta l'articolo

Brutte notizie dal mondo di Ryan Murphy.

Mentre la dodicesima stagione American Horror Story:Delicate si appresta a raggiungere gli schermi televisivi, Angelica Ross, star di POSE (altra serie di culto diretta da Murphy), rivela che sul set dell’antologia horror le cose erano tutt’altro che rose e fiori.

In una diretta Instagram, l’attrice transgender ha riportato che durante le riprese di AHS: 1984 la co-star Emma Roberts – anche le tra le muse di Murphy, da AHS a Scream Queen – era ‘insopportabile’ e creava un ambiente ostile e difficile per chiunque.

Tra i gli episodi spiacevoli, Ross menziona dei commenti transfobici fatti davanti all’attore John Carroll. Nello specifico, durante una pausa, John avrebbe incitato le due attrici di tornare a lavoro, riferendosi ad entrambe come ‘signorine‘, ma Roberts avrebbe risposto: “Forse intendi signorina?” coprendosi la bocca e alludendo alla transessualità di Ross. “Non riusciva a vedere che la stavo guardando e pensavo: Che c*zzo hai appena detto?” racconta Ross in una diretta Instagram “Rimasi lì e il mio sangue stava ribollendo, perché sapevo che se avessi detto qualcosa sarebbe ricaduto su di me. Questo era il problema. Lo sapevo perché qualcun altro aveva riportato il suo comportamento, e le ripercussioni sono ricadute su loro, non su di lei”.

Pur condividendo molte scene insieme, Ross dichiara di non aver mai più rivolto parola a Roberts sin da quel momento, in quanto l’attrice manipolava ogni persona sul set, ma lei non gliel’avrebbe permesso.

Tra le varie accuse, Ross riporta che molti sul set indossavano magliette con slogan razzisti e che Murphy non avrebbe preso nessun provvedimento.

Sempre in questi giorni, l’attrice ha ricondiviso uno scambio di email con il regista che nel Luglio 2020 avrebbe proposto a Ross l’idea di girare una stagione di American Horror Story composta esclusivamente da attrici nere e queer. Negli screenshot, lo showrunner chiede apertamente a Ross di consigliarle i nomi di altre attrici che possono unirsi al progetto.

Tra i nomi menzionati ci sono Lynn Whitfield, Alfre Woodard, Viola Davis, Gabrielle Union, Kerry Washington, Lupita Nyong’o, Debbi Morgan, Amiyah Scott, Halle Berry, e Angela Bassett.

Ma come riporta l’attrice, nei mesi successivi né Murphy né i rappresentanti della Fox si sono più fatti vivi. Nei tweet, Ross ricondivide lo screenshot di un’altra email girata al regista a Febbraio 2022, anche questa rimaste senza risposta.

All’epoca l’attrice aveva ricevuto proposte per un ruolo in un film Marvel, ma scrive di non aver potuto accettare perché ancora sotto contratto con lo show di Murphy.

Tra i tweet, Ross racconta anche di un altro regista poco felice all’idea di una stagione completamente composta da donne nere: “Un regista bianco gironzolava avvilito sul set, dicendo che non sarebbe tornato per la stagione successiva, a causa di un ‘cambio di direzione‘” scrive l’attrice.

Murphy, Roberts, o altri membri del cast non hanno ancora risposto a nessuna delle accuse fatte da Ross.

