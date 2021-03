Amici, Sangiovanni canta Celentano contro l’omofobia: “Puoi essere ciò che credi” (VIDEO)

2 minuti di lettura

Il palco di Amici brilla coi colori dell’arcobaleno grazie alle barre di Sangiovanni. Il cantautore diciottenne, dato tra i favoriti alla vittoria e già disco d’oro, ha deciso di lanciare un messaggio contro l’omofobia nel corso della seconda puntata del Serale del programma di Maria De Filippi.

Tra le esibizioni portate in scena durante la serata, Sangiovanni ha proposto una cover di Il ragazzo della Via Gluck, successo di Adriano Celentano del 1966. Il concorrente della squadra di Rudy Zerbi e Alessandra Celentano, tuttavia, ha inserito dei versi inediti all’interno del brano, che racconta la vita del giovane Molleggiato, nato vicino al principale scalo ferroviario di Milano.

Protagonista delle rime di Sangiovanni altri binari, altre banchine, quelle finite sotto i riflettori della cronaca per l’aggressione omofobica avvenuta nella stazione romana di Valle Aurelia nelle scorse settimane.

Senza menzionare il caso di attualità, Sangiovanni ha cantato contro l’omofobia su uno dei principali palchi della televisione italiana, trasformando di fatto un classico del cantautorato italiano in un brano al passo con i tempi:

Molte cose cambiano, altre rimangono uguali. Più andiamo avanti, più torniamo agli anni passati. La società rimane la stessa, la libertà non è concessa. Ciò che mi resta è una strada diversa. Tipo un pianeta senza gli schemi, dove puoi essere ciò che credi. Potrei baciare due maschi insieme senza farti problemi, vorrei sentire al telegiornale che là dove c’era l’erba ora c’è una città…

Amici, Sangiovanni contro l’omofobia: “Voglio essere un esempio”

Già in passato Sangiovanni aveva prova di essere molto vicino ai temi cari alla LGBTQ+, dimostrando grande sensibilità e rompendo barriere, solo pochi anni fa invalicabili. Per confortare una sua collega, la ballerina Giulia Stabile, in difficoltà ad accettare alcune sue caratteristiche fisiche, lo scorso gennaio il cantautore aveva rivelato:

Io ho 18 anni, mi vesto di rosa e mi metto lo smalto sulle unghie eppure cosa mi importa? […] Il ragazzino che si vuole vestire colorato, che vuole essere femminile, che vuole amare un uomo o mettersi lo smalto o semplicemente essere diverso… lo fa! Ed io voglio essere un esempio.

Una ventata di positività dopo il coming out del cantante Leonardo Lamacchia, bravo Sangiovanni!