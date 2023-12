I più dolci e indimenticabili baci queer del 2023 tra serie tv e cinema

5 min. di lettura

Dopo aver visto le migliori serie e i migliori film del 2023, nonché le serie e i film più attesi del 2024, le serie queer cancellate in questo 2023 e i 10 momenti televisivi queer del 2023, torniamo a parlare di audiovisivo ricordando i più dolci e romantici baci visti tra piccolo e grande schermo nel corso dell’ultimo anno.

Un regalo di Natale per cuori teneri, con 15 “frame” indimenticabili da rivivere insieme.

Bill e Frank – Stagione 1 di “The Last of Us”

L’episodio tre della serie HBO, “Long, Long Time”, è stato accolto da critiche entusiastiche, raccontandoci la commovente e straziante storia d’amore tra Bill (Nick Offerman) e Frank (Murray Bartlett), personaggi che hanno avuto una loro evoluzione all’interno di un’unica, indimenticabile puntata. Forse uno dei migliori episodi tv visti quest’anno, in grado di lasciare un segno indelebile nella narrativa queer per gli anni a venire.

Ellie e Riley – Stagione 1 di “The Last of Us”

Un altro incredibile episodio per The Last of Us, tutto orientato al raccontarci il primo amore di Ellie (Bella Ramsey), che trova il suo primo bacio grazie all’amica Riley (Storm Reid). Puntata struggente e di profonda dolcezza.

Adam e Harry – “All of Us Strangers”

C’è una ragione per cui All of Us Strangers sta ricevendo recensioni entusiastiche sia dalla critica che dal pubblico. L’alchimia tra Adam (Andrew Scott) e Harry (Paul Mescal) appare ipnotica sin dai primi momenti in cui si conoscono in un grattacielo semivuoto, con Andrew Haigh tornato a regalarci una bellissima storia d’amore.

Elle e Tao – Stagione 2 di “Heartstopper”

Dopo una prima stagione introduttiva, con Heartstopper 2 abbiamo maggiormente conosciuto sia Elle (Yasmin Finney) che Tao (William Gao), a lungo amici e ora finalmente pronti ad andare oltre. Il primo atteso bacio è stata un’autentica carezza.

Nick e Charlie – Seconda stagione di “Heartstopper”

Anche se Charlie (Joe Locke) deve ancora affrontare traumi del proprio passato, la seconda stagione di Heartstopper ha aggiunto non poca profondità alla sua relazione con Nick (Kit Connor) – non solo come coppia ma come partner che si prendono cura l’uno dell’altro, rispettando i confini reciproci e combattendo per la loro storia d’amore. Ed ogni bacio tra i due è un colpo al cuore.

Mabel e Honoria — Stagione 1 di “The Buccaneers”

The Buccaneers di Apple TV+ ha un insieme di personaggi piuttosto ampio, comprese Honoria Marable (Mia Threapleton) e Mabel Elmsworth (Josie Totah). La storia d’amore tra questi due personaggi ha preso subito forma con un bacio cinematografico sotto la pioggia. E con la 2a stagione appena confermata, vedremo sicuramente un’ulteriore evoluzione!

Kelvin e Ramiro — “Terra e Paixão”

La soap opera brasiliana di Globo Tv ha infranto un tabù raccontando una storia d’amore in prime time. In Terra e Paixão ci sono due personaggi queer che sono diventati i preferiti tra i telespettatori: Kelvin (Diego Martins) e Ramiro (Amaury Lorenzo). Il loro primo, attesissimo bacio ha fatto esplodere i social brasiliani, con annesse minacce di morte ai due attori. Ma il muro è caduto.

Alex e il principe Henry – “Red, White & Royal Blue”

Impossibile non perdere la testa al cospetto di Alex (Taylor Zakhar Perez) e del principe Henry (Nicholas Galitzine) in Red, White e Royal Blue. La loro storia d’amore apparentemente impossibile ha segnato l’estate Prime Video, con i fan del romanzo che hanno ufficialmente chiesto un sequel.

PJ e Hazel — “Bottoms”

PJ (Rachel Sennott) e Josie (Ayo Edebiri) vogliono entrare in contatto con le ragazze popolari del loro liceo, tanto da creare un club tutto al femminile in stile Fight Club con la premessa di insegnare loro lezioni di autodifesa. Ma in realtà vogliono solo rimorchiarle. Folle commedia USA, con il bacio tra PJ e Hazel (Ruby Cruz) che diventa realtà sugli spalti per distorgliere l’attenzione del pubblico mentre tutti i giocatori di football se la danno di santa ragione in mezzo al campo.

Hawkins e Tim – “Compagni di viaggio”

Una delle migliori serie dell’anno, in grado di raccontare mezzo secolo di diritti LGBTQIA+ a stelle e strisce. La storia d’amore infinita tra Hawkins (Matt Bomer) e Tim (Jonathan Bailey) è così sexy, romantica, volgare, dolce, fisica e realistica come mai si era forse visto prima in tv.

Il giovane Jake e il giovane Silva – “Strange Way of Life”

Nel cortometraggio Strange Way of Life, in corsa per gli Oscar, Pedro Almodovar ci regala una panoramica sul passato dei due protagonisti Pedro Pascal ed Ethan Hawke, mostrandoci due giovani Jake (Jason Fernández) e Silva (José Condessa) insieme ad alcune ragazze, a mandar giù vino da una botte mentre si baciano, ignorando completamente le rispettive compagne.

Simone e Mimmo – “Un Professore 2”

Finale di stagione dai cuori forti per la 2a stagione di Un Professore, con la storia d’amore tra Simon e Mimmo a far esplodere i social con un doloroso bacio d’addio (?) che ha infranto muri a lungo rimasti intatti in casa Rai.

Carson & Greta – “A League of Their Own”

Tra le serie queer più sottovalutate del 2023 spicca Ragazze Vincenti, su Prime Video, cancellata dopo una sola stagione con il via ad una seconda composta da solo 4 puntate. Tra i tanti baci visti nei primi otto episodi ricordiamo quello tra Carson (Abbi Jacobson) e Greta (D’Arcy Carden).

Enea e Pietro – “Nuovo Olimpo”

Decenni d’amore inseguito, cullato, abbracciato, protetto. Ferzan Ozpetek ci ha raccontato un sentimento in grado di andare oltre tempo e spazio, con Damiano Gavino e Andrea Di Luigi assoluti mattatori, tra teneri baci, sesso sfrenato e full frontal.

Àlex & Bruno – Smiley

Serie spagnola che ha fatto furore su Netflix, Smiley ci ha raccontato la complicata storia d’amore tra Àlex & Bruno, così diversi eppure incapaci di dimenticarsi, di staccarsi l’uno dall’altro, inseguendosi per mesi fino ad arrivare al finale tanto atteso, dolce e passionale.

