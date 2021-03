Amici, Leonardo Lamacchia fa coming out: “Vorrei che nessuno si sentisse più escluso”

2 minuti di lettura

Amici di Maria De Filippi sbarca su Amazon Prime con Amici Specials, episodi inediti del racconto quotidiano del talent show di Canale 5. E lo fa con una puntata in cui uno dei protagonisti di questa stagione, il cantante Leonardo Lamacchia, ha deciso di fare coming out. Il giovane artista, ventiseienne di Bari, ha rivelato al pubblico della trasmissione e ai suoi compagni di classe di essere omosessuale, con un flusso di pensieri carico di emozioni.

Leonardo Lamacchia ha scritto una lunga lettera all’interno di un diario, fornito dalla redazione a ciascun concorrente, con la consapevolezza che ogni pagina potesse essere letta pubblicamente. Così è stato per il cantante, che nel suo sfogo ha inizialmente usato uno pseudonimo, per poi assumersi la paternità della storia. Una storia di un ragazzo di 14 anni che inizia ad esplorare la propria sessualità e comprende di non provare attrazione per le ragazze, come capita ai suoi amici:

Ho iniziato un percorso di conoscenza personale, fatto di alti e bassi. Un percorso molto complicato, in cui ho imparato ad accettarmi e a volermi bene per quello che sono. All’inizio ho pensato di sentirmi sbagliato e fuori luogo perché nessuno intorno a me provava le mie stesse cose. Non avevo nessuno con cui rapportarmi e confrontarmi e qui arriva la parte più complicata della faccenda non potevo dirlo ai miei genitori perché nel profondo pensavo di poterli deludere.

Leonardo ha poi raccontato il suo coming out, fatto prima con gli amici e poi molto più tardi in famiglia. Un anno fa, infatti, il cantante è riuscito a dire ai suoi genitori di essere omosessuale. “È stato il giorno più bello della mia vita“, ha raccontato Leonardo, che ha parlato alla mamma davanti ad un semplice caffè. “Era come se avessi recuperato tutti gli anni persi, per moltissimo tempo non hanno saputo nulla. Mi limitavo che andava tutto bene, loro mi vedevano felice. Mi sono sempre sentito bugiardo con loro, una cosa che forse non mi perdonerò mai fino in fondo”.

Amici di Maria De Filippi, Leonardo Lamacchia e la lettera del coming out: “Non voglio nascondermi”

Commosso, ma consolato da Maria De Filippi, Leonardo Lamacchia ha spiegato il motivo per il quale ha deciso di fare coming out anche con il pubblico che lo segue da casa:

Con il tempo iniziato anche a scrivere canzoni dedicate agli uomini della mia, fregandomi di tutto e di tutti. Oggi l’omofobia è ancora un problema enorme, e data questa esposizione mediatica, mi sembrava giusto parlarne a tutti per far sì che l’omosessualità possa sempre essere più parte della normalità, come effettivamente è. Mi piacerebbe che nessun altro ragazzina o ragazzino si sentisse escluso o diverso. Ci sono ancora casi di suicidio o di ragazzi cacciati da casa per colpa dell’amore, un sentimento che non può essere spiegato in nessun modo. Voglio parlare a tutti di questo, come artista ho il dovere morale di farlo, fa parte di me e non voglio più nasconderlo. […] La vergogna me la porto ancora dentro, forse anche per quello sono bloccato artisticamente. Se questo significa andare incontro a critiche o insulti non mi importa, siamo nel 2021 e sarebbe bello se una vetrina come questa, rivolta ai giovani, parlasse anche di cose così delicate e importanti.

La lunga lettera di Leonardo Lamacchia è stata accolta da un fragoroso applauso dai suoi compagni di classe. Una grande lezione nella scuola di Amici, stavolta senza voti o giudizi dei professori.