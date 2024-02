Sanremo 2024, -1. Stasera il red carpet dei 30 BIG in diretta su Rai1 con il PrimaFestival di Paola & Chiara

3 min. di lettura

Finalmente ci siamo. 24 ore appena al via del Festival di Sanremo, che domani sera con Amadeus e Marco Mengoni prenderà il via dal Teatro Ariston. Noi di Gay.it lo stiamo seguendo dall’interno, dalla sala stampa, con le prove generali di questo pomeriggio che verranno presto raccontate dal nostro direttore, con le prime impressioni a caldo dopo le prime pagelle del mese scorso.

Nell’attesa questa sera su Rai1 subito dopo il Tg1 delle ore 20:00 andrà in onda il red carpet ufficiale di Sanremo 2024, con i 30 BIG in gara chiamati a sfilare tra ali di folla festante. Il tutto andrà in onda nel corso del PrimaFestival condotto da Paola e Chiara, sabato sera sugli scudi Auditel grazie ad una prima puntata vista da ben 4.301.000 telespettatori, pari al 23% di share. Come sfileranno i 30 artisti in concorso, con quali look? Quale dei 30 stupirà?

Poi domani, come detto, la 74esima edizione del Festival diventerà realtà, con tutti i 30 BIG in gara chiamati ad esibirsi. A votare martedì sera sarà solo la giuria della Sala Stampa, Tv e Web. All’esito del risultato complessivo della votazione verrà stilata una classifica delle 30 canzoni/Artisti eseguite in serata. Saranno comunicati al pubblico le canzoni/Artisti nelle prime 5 posizioni in classifica.

Mercoledì sera, con Giorgia co-conduttrice, ci sarà la presentazione di 15 canzoni in gara da parte di 15 degli Artisti in gara. Le canzoni/Artisti verranno votate dal pubblico attraverso il Televoto e dalla Giuria delle Radio. I due sistemi di votazione in Serata avranno un peso percentuale sul risultato complessivo della votazione così ripartito: Televoto 50%; Giuria delle Radio 50%. All’esito del risultato complessivo della votazione verrà stilata una classifica delle 15 canzoni/Artisti eseguite in Serata. Saranno comunicate al pubblico le canzoni/Artisti nelle prime 5 posizioni nella classifica di Serata. I 15 artisti che non si esibiranno parteciperanno presentando l’esibizione di un altro degli artisti in gara. L’associazione tra gli Artisti “presentatori” e gli Artisti interpreti durante le due Serate avverrà con un sorteggio pubblico.

Giovedì sera con Teresa Mannino co-conduttrice interpretazione-esecuzione delle altre 15 canzoni in gara da parte di altri 15 Artisti in gara. Le canzoni/Artisti verranno votate dal pubblico attraverso il Televoto e dalla Giuria delle Radio. I due sistemi di votazione in Serata avranno un peso percentuale sul risultato complessivo della votazione così ripartito: Televoto 50%; Giuria delle Radio 50%. All’esito del risultato complessivo della votazione verrà stilata una classifica delle 15 canzoni/Artisti eseguite in Serata. Saranno comunicate al pubblico le canzoni/Artisti nelle prime 5 posizioni nella classifica di Serata. La media tra le percentuali di voto ottenute dagli Artisti complessivamente nelle tre Serate determinerà poi una classifica generale delle 30 canzoni/Artisti in gara. I 15 artisti che non si esibiranno parteciperanno presentando l’esibizione di un altro degli artisti in gara. L’associazione tra gli Artisti “presentatori” e gli Artisti interpreti durante le due Serate avverrà con un sorteggio pubblico.

Venerdì, con la serata cover e Lorella Cuccarini co-conduttrice, le 30 esibizioni saranno votate dal pubblico con il Televoto, dalla Giuria della Sala Stampa, Tv e Web e dalla Giuria delle Radio. I tre sistemi di votazione avranno un peso percentuale sul risultato complessivo della votazione in Serata così ripartito: Televoto 34%: Giuria della Sala Stampa, Tv e Web 33%, Giuria delle Radio 33%, e daranno luogo ad una classifica di Serata dei 30 Artisti. Saranno comunicati al pubblico gli Artisti nelle prime 5 posizioni nella suddetta classifica di Serata. L’Artista primo classificato potrà essere dichiarato vincitore della Serata. La media tra le percentuali complessive di voto ottenute dagli Artisti in Serata e quelle ottenute dalle canzoni/Artisti nelle Serate precedenti determinerà poi una nuova classifica generale delle 30 canzoni/Artisti in gara.

Sabato, serata della finale con Fiorello co-conduttore, verrà subito comunicata la prima classifica completa, e ovviamente provvisoria, con tutti i 30 Artisti. Le canzoni/Artisti verranno votate dal pubblico attraverso il Televoto. Verrà comunicata al pubblico la classifica generale delle 30 canzoni/Artisti determinatasi al termine della precedente Quarta Serata. La media tra le percentuali di voto ottenute in Serata attraverso il Televoto e quelle ottenute nelle Serate precedenti determinerà una nuova classifica generale delle 30 canzoni/Artisti. A questo punto le prime 5 canzoni andranno a giocarsi la vittoria finale. Le votazioni precedenti verranno azzerate e si procederà a una nuova votazione del pubblico con il Televoto, della Giuria della Sala Stampa, Tv e Web e della Giuria delle Radio. I tre sistemi di votazione avranno un peso percentuale sul risultato complessivo di questa ultima votazione in Serata così ripartito: Televoto 34%: Giuria della Sala Stampa, Tv e Web 33%; Giuria delle Radio 33%. La canzone Artista con la percentuale di voto complessiva più elevata ottenuta in quest’ultima votazione verrà proclamata Vincitrice di Sanremo 2024. E volerà all’Eurovision 2024 in rappresentanza dell’Italia.

Gay.it è anche su Whatsapp. Clicca qui per unirti alla community ed essere sempre aggiornato.