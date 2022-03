Animali Fantastici 3, Silente fa coming out e confessa il suo amore per Grindelwald nel nuovo spot – VIDEO

2 min. di lettura

Dopo oltre 20 anni d’attesa Harry Potter abbraccia il suo primo storico momento dichiaratamente gay. Nel nuovo spot di Animali fantastici – I segreti di Silente, 3° capitolo della saga in uscita il 13 aprile nei cinema d’Italia, Silente, interpretato da Jude Law, confessa finalmente il proprio amore per Grindelwald, ora interpretato da Mads Mikkelsen dopo l’addio a Johnny Depp.

Nella clip di 30 secondi, per ora disponibile solo in inglese, Grindelwald dice a Silente che, con o senza di lui, “brucerà il loro mondo”, chiedendogli inoltre se intenda voltara le spalle “alla [sua] stessa specie”. “Sei stato tu a dire che avremmo potuto rimodellare il mondo”, dice Mikkelsen. “È quello che abbiamo detto che avremmo fatto”.

“Perché ero innamorato di te”, replica Silente, facendo così il tanto atteso coming out cinematografico. Che Silente fosse omosessuale lo sapevano tutti i fan del celebre maghetto, perché J.K. Rowling ne parlò apertamente nel 2007, ma in sala non si era mai ancora visto nulla di esplicito. Fino ad oggi.

Nella pellicola ancora una volta diretta da David Yates, e prodotta e sceneggiata dalla stessa Rowling, il professor Albus Silente (Jude Law) sa che il potente mago oscuro Gellert Grindelwald (Mads Mikkelsen) è intenzionato a prendere il controllo del mondo magico. Non essendo in grado di fermarlo da solo, Silente affida al magizoologo Newt Scamander (Eddie Redmayne) il compito di guidare un’intrepida squadra di maghi, streghe e un coraggioso Babbano pasticcere in una pericolosa missione, dove incontrano vecchie e nuove creature e si scontrano con la crescente legione di seguaci di Grindelwald. Con una posta in gioco così alta, quanto a lungo Silente potrà restare in disparte?

Nel cast troviamo anche Ezra Miller, Dan Fogler, Alison Sudol, Callum Turner, Jessica Williams e Katherine Waterston. Animali Fantastici 3 arriva al cinema dopo due anni di furenti polemiche alimentate da J.K. Rowling nei confronti della comunità transgender internazionale.

