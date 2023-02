Ariete rivendica il suo essere cantautrice: “Per il 70% Mare di guai è mio, Calcutta si è aggiunto dopo”

0:00 Ascolta l'articolo 2 min. di lettura Scuro Chiaro

Sono passate ormai due settimane da Sanremo 2023, con un’edizione entrata nella storia in molti sensi, eppure per un motivo o per l’altro non riusciamo ancora a smettere di parlarne. D’altronde è stato un Festival di grandi momenti e anche di grande musica, nonostante qualche parere discordante su alcuni brani.

In gara tra i 28 Big anche Ariete, la cantante idolo della Gen Z che ha portato sul palco dell’Ariston il brano Mare di guai con cui, stando ai commenti online, nonostante parli principalmente alla sua generazione è riuscita a entrare anche nel cuore di molti adulti, salvo quelli che l’hanno pesantemente attaccata per non aver cantato al meglio durante la sua prima esibizione.

Mare di guai, dedicato alla sua ex fidanzata, è stato prodotto da Dardust e Vincenzo Centrella, scritto in collaborazione con Calcutta che, nonostante da tempo non si presenti sulla scena musicale, rimane uno degli autori indipendenti più amati. La notizia che la canzone di Ariete portava la firma del cantante ha fatto subito scalpore, portando la grande maggioranza a pensare che il testo fosse stato scritto interamente da lui.

È quello che si legge anche in uno dei commenti nell’intervista di Vice che, durante la settimana sanremese, ha fatto vedere e commentare ai cantanti in gara. Un utente ha infatti scritto: “Si sente Calcutta ma sei riuscita a farla tua“. Pronta è arrivata la risposta di Ariete, che ha giustamente sottolineato come il testo sia stato scritto in origine da lei stessa, e Calcutta l’ha poi aiutata a perfezionarlo.

“Per prima cosa grazie. Più o meno il 70% di questo pezzo è mio, solo che il fatto che Calcutta si sia aggiunto e abbia messo il suo nome, che non usciva da un po’, ha creato tutto questo scalpore”

