Arisa: “Il DDL Zan è inarginabile, palese che il popolo sia a favore”

Sabato scorso tra i protagonisti del Napoli Pride, Arisa è tornata a chiedere a gran voce l’approvazione del DDL Zan alla politica nazionale. Dinanzi all’ennesimo scontro in Senato, con Italia Viva che ha rotto il fronte della maggioranza che l’aveva approvato alla Camera chiedendone delle modifiche, la cantante, via AdnKronos, si è detta sicura del pieno sostegno degli italiani al DDL.

Più e più sondaggi sul DDL Zan effettuati negli ultimi mesi danno ragione ad Arisa, con la maggioranza degli italiani (e degli elettori di Italia Viva) a favore della legge, tant’è che la cantante non riesce a spiegarsi il perché di così tante divisioni politiche.

Non dovrebbe esserci nessuna tensione su una cosa del genere, al di là delle possibili modifiche, perché è innaturale vietare alle persone di essere se stesse. Il Ddl Zan è inarginabile. È una via che apre verso la libertà individuale. Ogni libertà, perché anche la donna ha bisogno di essere più tutelata nelle sue scelte. Io per esempio a volte penso che mi piacerebbe avere la possibilità di avere un bambino da sola, ma in Italia non mi è concesso. Questa è un’altra discriminazione da superare. Spesso nelle coppie i bambini sono soggetti allo stress delle liti, mentre garantirgli una profonda serenità, anche da single, li tutelerebbe. E poi perché una donna che non trova l’amore deve rinunciare al suo desiderio di maternità?

Il 22 giugno, dinanzi all’intromissione della Santa Sede con nota ufficiale inviata a Palazzo Chigi per fermare il DDL Zan, Arisa si era già espressa, criticando il Vaticano. “Io credo. Ma la mia idea di Dio non corrisponde a tutti i dogmi ecclesiastici“, scriveva sui social la cantante, per poi affondare ulteriormente il colpo.

Secondo me Dio agirebbe con la consapevolezza che siamo tutti diversi, ma tutti quanti meritevoli degli stessi diritti, perché la nostra vita, la vita di ognuno di noi è una sola, abbiamo il dovere di essere felici, perché se non siamo felici la società ci emargina, e sprechiamo tutto il tempo che ci è stato concesso (che sembra tanto ma è pochissimo, almeno rispetto a quanto vorrei vivere io) a nasconderci da noi stessi, e che mi frega di vivere una vita d’inferno per poi andare in paradiso?? Pertanto potrò decidere in autonomia come essere felice?? Ne abbiamo piene le budella dell’incoerenza di certi poteri cigolanti che si riempiono la bocca di un amore pudíco in cui neanche loro stessi credono e che non tutti praticano all’interno di certi contesti. Giuramenti e privazioni aberranti, insostenibili e riparatorie. “ fate quel che dico ma non quel che faccio” è game over. L’amore non è peccato, nessun senso di colpa, grazie. Sono una brava persona anche se scelgo di vivere come mi va, anche se le mie scelte non piacciono a tutti. Riconoscete a noi tutti il diritto di essere Noi stessi, di essere felici di amarci e di amare. Caro Vaticano, t’invitiamo a occuparti seriamente della fame nel mondo cominciando dall’Italia, solo vendendo un centinaio di appartamenti vuoti a Roma cancellereste buona parte del debito pubblico. Io e tutti i miei #instapiplovers chiediamo al Governo di approvare il ddl Zan per un futuro basato sulla tolleranza, il rispetto, le pari opportunità e l’amore, perché #ilfuturohabisognodamore. Solo di amore, poi tutto il resto viene da sè. Ama il prossimo tuo come te stesso, metti in pratica ciò che è stato scritto e detto. Se no a messa non ci viene più nessuno.