Madame dice “Ti amo” ad Arisa che non la prende bene: ecco cosa ha risposto

Madame ha scritto “Ti amo” nei commenti al post nel quale Arisa si è fatta ritrarre completamente nuda. Arisa non ha preso bene il commento di Madame, e ha – non troppo sottilmente – fatto presente alla collega che è uno strano modo di amare il suo, considerando che non le risponde ai messaggi privati. Qualcun3 ha commentato: “La tocchi piano!“.

Le ardenti foto di Arisa sono apparse ieri mattina su Instagram. Immagini liberatorie, in cui Arisa appare completamente senza veli, ben intenzionata a diffondere ai quattro venti un chiaro annuncio di matrimonio:

Valuto proposte di matrimonio da soggetti sanissimi, max 45 anni, economicamente autosufficienti a cui piaccia solo e da matti l’organo sessuale femminile, in particolare il mio.

Che voglia svegliarsi con Rosalba Pippa al mattino e aiutarla a vivere una vita piena, felice e soddisfacente, in completa armonia con Arisa, suo alter ego artistico.

Si offre “verità, corpo, anima, cervello” fedeltà se meritata e ottima cucina. Qualche sbalzo d’umore ma tutto risolvibile con un abbraccio e con la buona fede.

Solo intenzioni serie.

NESSUNA BUGIA.

NO PERDITEMPO.

Pioggia di messaggi di risposta, non soltanto da uomini. Qualche ora dopo la pubblicazione del post di Arisa, Madame ha pubblicato un tenero messaggio di incoraggiamento, in forma di commento, sotto il post:

“Ti amo” ha scritto Madame ad Arisa.

La cantante, ex figura chiave di Amici di Maria De Filippi – pare sia ormai ufficiale che Anna Pettinelli prenderà il suo posto come giudice e insegnante del talent show – non ha preso bene il tenero commento di Madame. Arisa ha risposto senza infingimenti, alludendo al silenzio con il quale Madame sorvola sui messaggi che Arisa le manderebbe in privato. Così, la cantante che già a inizio estate era stata al centro di una feroce polemica legata al Roma Pride, bisticciando pubblicamente con Paola e Chiara, e che in precedenza non aveva nascosto le proprie simpatie per Giorgia Meloni, definita “una madre severa sui diritti LGBTQIA+”, ha così risposto a Madame:

“Ti scrivo da mesi e non mi rispondi mai, strano modo di amare” ha risposto Arisa a Madame, che le aveva scritto “Ti amo” sotto gli scatti in cui Arisa è nuda. Arisa ha poi cancellato il commento.

Davanti a cotanta schiettezza, Madame ha sorvolato. E non è vero, come ha scritto qualcun3, che ha smesso di seguire Arisa su Instagram. Il profilo @sonolamadame (1 milione di fllower) è ancora visibilmente follower del profilo @arisamusic .(1,2 milioni di follower).

I follower di Arisa non hanno risparmiato commenti velenosi a Madame, alludendo al fatto che molte sono le persone che mostrano affetto in pubblico, per poi sparire sul versante privato.

