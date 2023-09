Belve 2023, Arisa senza freni risponde alle domande di Francesca Fagnani: le reazioni social

0:00 Ascolta l'articolo

Ospite di Francesca Fagnani nella prima puntata della nuova stagione di Belve, la cantautrice Arisa si è raccontata al pubblico e alla padrona di casa in maniera schietta e contorta – come solo lei e Anna Oxa sanno fare – portando sul palco tutto quel caos che da sempre la contraddistingue ma che, negli ultimi tempi, le si sta ritorcendo contro.

È vero, per citare uno dei meme apparsi sul web, che Arisa può contare sull’amore della gente ma senza ombra di dubbio alcune volte le farebbe comodo anche avere un agente, o per lo meno un ufficio stampa, che monitori le sue dichiarazioni e la aiuti ad aggiustare il tiro. Non si tratta di politically correct ma più banalmente di personal branding che in questo momento sembra mancarle quasi totalmente.

Troppi, infatti, sono gli scivoloni che la vedono protagonista per riuscire ad osservarla, ancora oggi, con occhi puri o per lo meno come la guardavamo nel 2009 quando si presentava al Festival di Sanremo nella categoria “Nuove Proposte” con il brano “Sincerità“, conquistando il pubblico per il suo look alternativo e per la sua voce angelica.

D’altronde, negli ultimi mesi l’abbiamo vista al centro di accese polemiche per le sue dichiarazioni a favore della Premier Giorgia Meloni, per le parole poco gentili (è un eufemismo) riservate alla collega Paola Iezzi o per i suoi colpi di testa – tali perché inaspettati e non perché di per sé errati – sui suoi profili social.

Tutte queste tematiche, dunque, – non poteva essere altrimenti – hanno acceso il prime time di Rai Due condendo di pepe la prima puntata di Belve dove la giornalista Francesca Fagnani, seppur con gentilezza, non ha risparmiato nemmeno un colpo a Rosalba Pippa.

Visualizza questo post su Instagram Un post condiviso da RaiDue (@instarai2)

Belve, Arisa fa il punto sugli ultimi accadimenti

Così, dunque, con una sicurezza quasi disarmante, Arisa si è ritrovata a rispondere a tutti quei quesiti – anche a quelli più spinosi – che le ha posto Francesca Fagnani: dalla sua dipendenza dal sesso alle fragilità emotive, passando per il rapporto con i colleghi e la ritrovata sensualità.

È così che alla domanda “Per cosa l’ammirano?” l’ex professoressa di Amici, senza tanti peli sulla lingua, ha risposto: “Perché ho un bel sedere“. Aggiungendo: “Nessuno se l’aspettava che un giorno avrei avuto un bel sedere, ma sono cose che capitano“. Commenti che hanno fatto sorridere la padrona di casa che a quel punto ha voluto capirne di più, indagando sulla possibilità che Arisa possa mai accettare l’invito ricevuto da Rocco Siffredi di girare un porno: “Non mi interessa anche se sono lusingata che mi abbia preso in considerazione“.

Durante l’intervista c’è stato anche modo di tornare a parlare delle sue frasi pronunciate nel mese di maggio scorso a favore della Premier Meloni che hanno alimentato le polemiche per settimane, vedendola alla fine declassata del titolo di Icona Gay: “Mi sono sentita non capita, come una persona che si è battuta per una parte di persone ingrate“, ha spiegato Arisa a Belve.

E quando Francesca Fagnani le ha chiesto se ha ricucito il suo rapporto con la comunità, Arisa ha spiegato: “No, però devo dire che sono le persone ai vertici, non posso fare nomi… Quello mi ha deluso tanto“. La conduttrice ha dunque incalzato: “L’hanno licenziata da icona gay“, E, Arisa ha ribattuto: “Ma che me frega a me“.

Infine, Rosalba Pippa ha voluto dire la sua sul dissing che l’ha vista coinvolta insieme alla sua collega Paola Iezzi sottolineando come ancora non abbiano avuto modo, o il piacere, di chiarirsi: “Ma avete fatto pace?” ha Chiesto Francesca Fagnani. Un secco “No” è stata la risposta di Arisa che presto rivedremo in tv in qualità di giurata nella nuova edizione di The Voice Kids, in onda da novembre su Rai Uno.

Belve, le reazioni social all’intervista di Arisa

© Riproduzione Riservata