Armie Hammer cannibale? L’ex fidanzata: ‘voleva rompermi una costola e mangiarla’

Armie Hammer, celebre per il suo Oliver in “Chiamami col tuo nome“, è al centro di un’enorme bufera fatta di abusi e accuse di cannibalismo. Doveva anche girare un film con Jennifer Lopez, intitolato “Shotgun Wedding”, ma a suo carico sono spuntate accuse di vampirismo e cannibalismo, che lo hanno portato ad abbandonare la pellicola.



Dopo la diffusione di presunti messaggi di Armie inviati ad una donna su Instagram, in cui lui stesso si definiva un cannibale desideroso di spezzarle un piede, la sua ex Courtney Vucekovich ha confermato al Daily Mail le strane ‘passioni’ di Armie Hammer.

Courtney Vucekovich ha descritto l’ex Armie Hammer come un uomo che riesce a conquistare chiunque con uno sguardo, cambiando poi completamente come un camaleonte, diventando anche violento.

Lui è fissato con questa cosa di essere un dominatore e avere delle schiave. […] Ma una volta che inizi a parlare con lui, è piuttosto aggressivo fin dall’inizio. Non violento, ma aggressivo nel modo in cui parla. […] È molto affettuoso, ti fa sentire al sicuro e in un certo senso in cima al mondo. Poi a poco a poco diventa più profondo e più oscuro. In un certo senso diventa ossessionato da te. All’inizio ti senti davvero al sicuro, e poi diventa un po’ strano. Però è tutto graduale e alla fine ti chiedi come siete arrivati a questo.