Chiamami col tuo Nome 2, Armie Hammer non vede l’ora di ritrovare Timothée Chalamet

Da pochi giorni su Netflix grazie ad un nuovo adattamento di Rebecca, Armie Hammer è tornato a parlare dell’annunciato sequel di Chiamami col tuo nome 2 dalle pagine di Pride. L’attore inglese, poche settimane fa diventato virale grazie ad un commento a tinte hot lasciato sui social di Timothée Chalamet, ha ribadito la voglia di ritornare sul set con Luca Guadagnino e il suo ‘amato Elio’.

“Spero che questo sequel accada realmente”. “Non ho ancora letto la sceneggiatura”. “Ma, sai, vedremo. Se tutto va bene, ce la faremo. Sarebbe fantastico se riuscissimo a farlo.”

Poche parole ma buone per rilanciare il tormentone “Chiamami col tuo nome“. Tre anni dopo il boom del film, premio Oscar per la miglior sceneggiatura non originale di James Ivory, il capitolo 2 diverrà realtà quando Guadagnino vorrà. Il regista, da poco su Sky con la serie We are who whe Are e atteso in sala grazie a LuckyRed con un documentario su Ferragamo presentato all’ultima Mostra del Cinema di Venezia, è impegnatissimo, con un’agenda stracolma di progetti. Non solo un nuovo remake di Scarface, ma anche un nuovo adattamento de Il Signore delle Mosche e il biopic su Scotty Bowers, celebre gigolò di Hollywood.

Nel mezzo, o chissà quando, arriverà il tempo anche per Chiamami col tuo Nome 2, che Guadagnino sta scrivendo proprio in questo momento. Armie Hammer e Timothée Chalamet, come più volte dichiarato, non vedono l’ora di ritrovarsi anche fuori dai social.