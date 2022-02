Arriva il primo preservativo specifico per sesso anale

2 minuti di lettura

Lo scorso mercoledì 23 Febbraio l’agenzia Food and Drug Administration (FDA) – specializzata nella regolamentazione di prodotti farmaceutici e alimentari – ha approvato “One Male Condom”, primo preservativo progettato specifico per il sesso anale.

Perché il condom classico non andava bene? Sì, ma non al 100%.

Il loro utilizzo è evidenziato come “fuori etichetta” (off label) perché non strutturato per quel rapporto in particolare. “Per maggior parte delle persone è una sorpresa sapere che i condom non sono progettati per fare sesso anale” ha dichiarato al New York Times David Wedel, direttore della Global Protection Corpsul. Wedel spera che questo nuovo prodotto permetta alle persone – sia omosessuali che eterosessuali – di informarsi meglio su come essere più sicuri durante il rapporto anale.

Decisione avvenuta in seguito ad alcune ricerche dell’Università Emory di Atlanta in collaborazione alla società di preservativi TheyFit, su coordinazione del professore Aaron J. Siegler. Il test ha coinvolto più di 500 uomini tra i 18 e i 54 anni, di cui 252 hanno avuto rapporti con altri uomini, mentre l’altra metà con donne: i risultati, pubblicati dalla rivista Eclinical Medicine, hanno riscontrato un 0,68% probabilità di fallimento per i rapporti anali contro il 1, 89% per quelli vaginali.

“One Male Condom” sarà disponibile in versione standard, sottile, o aderente, con una selezione tra 54 misure differenti.

“Il rischio di trasmissione di infezioni sessualmente trasmissibili è particolarmente più alto nei rapporti anali rispetto quelli vaginali” ha spiegato la professoressa Courtney Lias, direttrice dell’agenzia. La FDA confida che la regolamentazione di un preservativo progettato, studiato, e indicato per il sesso anale possa aumentarne ulteriormente l’utilizzo.

