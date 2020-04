Poliziotto gay e sieropositivo vince causa di discriminazione da 90.000 dollari

Liam Pierce fece domanda presso l’ufficio dello sceriffo di Iberia a New Iberia, Louisiana, nel 2012. Pierce, omosessuale dichiarato, aveva lavorato come paramedico, pompiere volontario e ufficiale di polizia e si era trasferito in Louisiana nel 2005 per prestare soccorso dopo l’uragano Katrina.

Al termine del primo colloquio a Liam dissero che sarebbe stato assunto come vicesceriffo, ma dopo l’immancabile esame medico ritirarono tutto. Scoprirono che era sieropositivo. Ebbene nel 2017 Lambda Legal ha presentato una causa per discriminazione in suo nome, e ora, dopo una lunga battaglia, Pierce ha ottenuto una parziale giustizia, ovvero 90.000 dollari di risarcimento.

Scott Schoettes, consulente e direttore del progetto HIV della Lambda Legal, ha dichiarato: “Questo accordo è una lezione per tutti i datori di lavoro di tutto il Paese, perché la discriminazione nei confronti dei sieropositivi sul posto di lavoro è completamente illegale. Lo stato di HIV di chiunque è assolutamente irrilevante per la sua capacità di svolgere un lavoro in sicurezza, dall’ufficio dello sceriffo di Iberia all’aeronautica americana, e utilizzarlo per negare un’occupazione o una promozione è una discriminazione pura e semplice. Questo accordo dovrebbe anche servire da campanello d’allarme per gli Stati e le città di tutto il Paese affinchè rimuovano una volta per tutte le leggi sulla criminalizzazione dell’HIV, ormai obsolete e stigmatizzanti, che perpetuano la discriminazione e ignorano l’attuale scienza medica“.