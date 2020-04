“Coronavirus in Italia diffuso durante una festa LGBT”, ma è una vergognosa fake news – video

Da giorni sta girando un video sulle principali piattaforme social che mostra un assembramento di persone durante quella che viene definita una festa LGBT. Secondo quanto riportato dagli utenti che hanno condiviso il video in questione, si tratterebbe di una festa fatta in Italia, dove si possono vedere chiaramente degli uomini a torso nudo mentre ballano.

La descrizione spiega che questo video è stato fatto poco prima che l’epidemia di Covid 19 colpisse l’Italia. Di conseguenza, chi ha condiviso il video indicata le persone LGBT come untori del virus, ancora una volta. Senza controllare la fonte, il video ha fato il giro di Instagram, Facebook e Twitter, scatenando l’ira degli utenti omofobi:

Dio ha tutto il diritto di essere arrabbiato con l’umanità, questa è stata l’ultima conferenza gay in Italia prima dell’attacco del virus. Continuiamo a pregare affinché la sua misericordia prevalga sul giudizio.

Ma il video della festa LGBT è fasullo

Il video è arrivato anche all’AFP, un’agenzia di stampa, che ha pensato bene di verificarne l’autenticità. Utilizzando un software che analizza le immagini, si è scoperto che il video non riguarda nessuna festa LGBT organizzata in Italia. Bensì si riferisce al Carnevale bahiano in Brasile, avvenuto a febbraio 2020.