Luca Paladini attaccato sui social dopo un articolo de Il Giornale

Una riflessione di Luca Paladini su Facebook scatena il Giornale, che, denunciandone un fantasioso incitamento all’odio, lancia in realtà un linciaggio social ai suoi danni scoppiato durante il week end.

Il portavoce de I Sentinelli, gruppo antifascista e LGBT di Milano, aveva postato su Facebook venerdì 15 Maggio un’immagine con la scritta “Fontana Assassino” dipinta su un muro, corredata da falce e martello.

Immagine che sta generando una serie di condivisibili attestati di solidarietà a Fontana da parte di politici di vari schieramenti.

Paladini nel postarla su Facebook scrive esplicitamente di NON condividere lo spirito di quella scritta, come si può leggere nel post “incriminato”, ma espone un ragionamento più ampio, come si può vedere nel post, fortemente critico – e legittimamente- verso la giunta Leghista ma che non travalica in un alcun modo la dialettica politica.

POST "INDECOROSO" Perché poi le cose bisogna anche ricordarsele.Io lo sto facendo.Palazzo Lombardia 27… Posted by Luca Paladini on Friday, May 15, 2020

Un paio di premesse.

Paladini è stato ricoverato per il COVID, per fortuna uscendone guarito dopo una faticosa degenza, ed ha una madre anziana sotto terapia per un tumore che non può effettuare alcuni trattamenti proprio a causa dell’emergenza COVID che “monopolizza” gli ospedali Lombardi.

L’operato di Fontana e della giunta leghista in Lombardia è, come sappiamo, sotto accusa per una serie di presunte leggerezze nelle prime settimane dell’emergenza COVID in particolare nelle case di riposo, per cui è stata avviata un’inchiesta.