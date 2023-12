11 min. di lettura

Se sei atterratə qui digitando “locali gay a Milano” su Google, sei decisamente nel posto giusto. In questa guida costantemente aggiornata, ti introdurremo alla scena LGBTQ+ milanese.

Famosa in tutto il mondo non solo per il suo shopping di alta classe, la ricca cultura e la moda sofisticata, Milano è anche un hub per una comunità queer fiorente e visibile. Tutta l’anno, la città offre un’ampia gamma di divertimenti. Dal quartiere di Porta Venezia, noto come il cuore della vita gay milanese, ai club e discoteche gay a Milano che animano la notte. Per chi ama la buona cucina, ci sono anche diversi ristoranti gay friendly a Milano dove gustare un pasto in buona compagnia. E se ti va di rilassarti, potresti considerare di visitare una delle saune gay in città.

Continua a leggere per scoprire tutti i dettagli su cosa Milano ha da offrire alla comunità queer. Per rendere più agevole la lettura, abbiamo suddiviso i locali in sezioni: “Bar gay a Milano”, “Ristoranti gay a Milano”, “Discoteche e club gay a Milano”, “Saune gay a Milano” e “Queer shopping”

BAR: I MIGLIORI LOCALI GAY A MILANO DOVE FARE APERITIVO E PRE-PARTY

Il viaggio alla scoperta dei migliori locali gay a Milano inizia a Porta Venezia, il cuore pulsante della gay district milanese. Specialmente durante la bella stagione, questa zona si trasforma in una vibrante piazza LGBTQ+, grazie ai suoi storici locali e bar.

Leccomilano

Situato in via Lecco 5, Leccomilano è spesso il punto di partenza per le serate LGBTQ+ in città. Offre aperitivi abbondanti in stile siciliano e una selezione di cocktail fruttati che non deluderanno. Google Maps

Mono Bar

Un altro punto cardine della scena dei bar gay a Milano, il Mono Bar si trova in via Panfilo Castaldi. È noto per il suo arredamento vintage e un buffet di antipasti che fa concorrenza ai migliori ristoranti in città. Google Maps

Lola

Nascosto in via Tadino, proprio dietro via Lecco, Lola è un cocktail bar che offre un’ampia gamma di drink in un ambiente accogliente e rilassante. Google Maps

Memà

Per chi cerca un’atmosfera più raffinata, Memà in Largo Bellintani 2 è una scelta eccellente. Frequentato da molti volti noti della TV italiana, è un wine bar e osteria elegante con una vasta selezione di vini. Google Maps

Oro Street Bar

Se sei un amante degli aperitivi, Oro Street Bar in via Lecco 7 è il posto giusto per te. Offre una selezione di deliziosi assaggi che vanno dalle mozzarelline fritte alle olive ascolane. Google Maps

Rainbow Cafè

Un mix di locale etnico e cocktail bar, il Rainbow Café si trova in via Tadino 6 ed è un altro punto di riferimento per la comunità LGBTQ+. Google Maps

Pop Milano

Questo bar in Via Alessandro Tadino è particolarmente popolare tra la comunità lesbica e si autodefinisce come un bar “femminista”. Google Maps

L’Altro

Un nuovo arrivato nella scena dei bar gay a Milano, L’Altro è un cocktail bar situato sempre in via Lecco, che sta rapidamente guadagnando popolarità. Google Maps

Passando a Via Melzo, una zona più chic ma sempre ricca di locali gay a Milano, spiccano:

Love

Situato in Via Melzo 5, Love è un bar gay-friendly molto frequentato e amato dalla comunità LGBT milanese. Google Maps

Eppol

Anche se non è specificamente un bar gay, Eppol in Via Marcello Malpighi, 7 è un gastropub hipster molto frequentato dalla comunità LGBTQ+. Google Maps

Egalitè

Per una pausa dolce nella zona di Via Melzo, Egalitè offre pasticceria raffinata e un ambiente shabby chic, rendendolo un luogo di aggregazione ideale per colazione o pranzo. Google Maps

Infine, nella zona emergente di No.Lo (North Of Loreto), si segnalano:

Nolo.so

Un cocktail bar con dj set, si trova in via Varanini 5 e offre un ambiente giovane e dinamico. Negli anni è diventato uno dei bar più frequentati della movida queer milanese. Google Maps

Questa è solo una selezione dei molti bar e locali gay a Milano che fanno della città un luogo inclusivo e divertente per tuttə.

RISTORANTI FRIENDLY: I LOCALI A MILANO DOVE GUSTARE UN PIATTO IN UN LUOGO ACCOGLIENTE

Milano, con la sua natura cosmopolita, è una città sempre aperta e inclusiva, anche quando si parla di ristorazione. Se stai cercando luoghi dove gustare ottimi piatti in un ambiente accogliente e inclusivo, la città meneghina offre diverse opzioni. Ecco una selezione curata dei ristoranti gay-friendly a Milano, che si distinguono per la loro atmosfera accogliente

Patchouli – Pub e ristorante gay a Milano

Situato in Corso Lodi 51, Patchouli non è solo un ristorante ma anche un ristobar. Con una varietà di opzioni per aperitivi e un ambiente perfetto per una “preserata,” Patchouli è una scelta popolare nella comunità LGBTQ+ di Milano. Il locale è anche famoso per ospitare la “Serata Vergine Camilla,” un evento apprezzato nella comunità. Google Maps

SPECIAL Hamburger & Italian Fast Food

Con il suo piccolo spazio rustico-chic e i mattoni a vista, SPECIAL offre sia hamburger di carne che vegetariani, accompagnati da patatine e insalate. Una scelta eccellente per chi desidera un pasto informale in un ambiente accogliente. Google Maps

Milleluci Trattoria Pop

Questo ristorante, ubicato in via Rosolino Pilo 7, offre un’esperienza culinaria avvolta in un ambiente nostalgico, grazie ai suoi arredi degli anni ’60 e ’70. E’ un luogo dove la comunità LGBTQ+ può sentirsi a casa, gustando piatti della cucina tradizionale in un ambiente accogliente. Google Maps

Questi sono solo alcuni esempi di locali gay a Milano che offrono servizio di ristorazione, ognuno con la propria atmosfera unica e menu variegato, riflettendo la diversità e l’apertura della città.

DISCOTECHE GAY A MILANO E SERATE QUEER FRIENDLY: IL MEGLIO DELLA MOVIDA LGBTQIA+

Milano, nota per la sua effervescenza culturale e la propensione all’inclusività, si distingue anche per una vibrante scena notturna LGBTQ+. Ci sono una serie di locali gay a Milano dove poter andare a ballare e far serata, che rappresentano un punto di riferimento per la comunità queer locale e per chi arriva da altre città e Paesi.

Se stai cercando un luogo dove ballare, socializzare e sentirti pienamente accoltə, ecco alcune delle opzioni migliori che Milano ha da offrire:

Plastic

Plastic è più di un locale, è un fenomeno culturale. Fondata negli anni della Milano da Bere, Plastic è un ritrovo per creativi, stilisti e personaggi dello spettacolo. Il locale è famoso per le sue serate “fluide” che accolgono una clientela diversificata. La musica varia dal pop all’electro, rendendo ogni serata un’esperienza unica.

Pagina Instagram: @clubdomani, @clubplasticmilano

Indirizzo: Via Gargano 15, Milano. Google Maps

LaBoum @ Magazzini Generali – serata queer

LaBoum è diventata in breve tempo la serata gay di riferimento del venerdì notte a Milano. Ospitata dai Magazzini Generali, la serata spazia dalla musica pop alla house, e offre spettacoli di drag queen di alto livello. La sua popolarità è testimoniata dalla presenza sempre massiccia di giovani LGBTQ+.

Pagina Instagram: @laboum_milano

Indirizzo: Magazzini Generali – Via Pietrasanta 14, Milano. Google Maps

Vogue Ambition/Butterfly Milano @ QClub Milano – serata queer

Il QClubMilano è un locale versatile che ospita diverse serate LGBTQ+, tra cui Butterfly Milano + Vogue Ambition, un evento che mescola performance live di DJ e artisti drag. La serata è nota per essere aperta a tuttə e con una forte presenza lesbica.

Pagina Instagram: vogueambitionmilano

Indirizzo: QClub, Via Padova 21, Milano. Google Maps

Toilet Club Milano @ Amnesia – serata queer

Dall’ambiente underground e alternativo, il Toilet Club è famoso per il suo Lip Show, uno spettacolo drag che apre la serata. La musica varia tra Pop, Dance e Electro e l’atmosfera è sempre elettrizzante.

Pagina Instagram: toiletclubmilano

Indirizzo: Amnesia Club. Via Alfonso Gatto, Milano. Google Maps

Balera dell’Ortica – serata LGBTQ+ friendly

Se cerchi qualcosa di diverso, la Balera dell’Ortica offre un’esperienza unica. Qui, puoi ascoltare musica folk e ballare in un ambiente più rilassato e informale, ma sempre accogliente per la comunità LGBTQ+.

Pagina Facebook: Balera dell’Ortica

Indirizzo: Via Giovanni Antonio Amedeo, 78. Google Maps

Company Club – discoteca gay

Questo locale storico offre una varietà di eventi, dal karaoke a serate a tema. E’ un punto di riferimento per la comunità bear, e offre anche uno spazio cruising.

Gruppo Facebook: Company Club Milano

Indirizzo: Via Benedir 14, Milano. Google Maps

Pervert Milano @ District 272 – serata queer

Conosciuto per la sua serata Pervert, District 272 è un locale che si rivolge a un pubblico misto ma sempre friendly. L’atmosfera è audace e irriverente, perfetta per chi cerca una notte fuori dagli schemi.

Pagina Instagram: @pervertmilan

Indirizzo: Via Padova 272, Milano. Google Maps

One Way Disco Club – discoteca solo x uomini gay/bisex

A pochi chilometri dal centro di Milano, il One Way è un club esclusivamente gay aperto fin dal 1980. Con un pubblico fedele che attraversa generazioni, il One Way è famoso per le sue serate divertenti e senza pretese. Oltre alla sala da ballo, è presente anche la dark room. È richiesta la tessera ARCO, che ha un modesto costo annuale. Si può fare all’ingresso.

Pagina Instagram: One Way Disco Club Milano

Indirizzo: Sesto San Giovanni, Via Felice Cavallotti. Google Maps

Il Borgo Delle Perse @ Grace Club

Iniziata come serata estiva nel 2022, questa serata offre un mix di aperitivo e DJ set, ed è ospitata dal Grace Club. E’ un punto di ritrovo domenicale per la comunità LGBTQ+.

Ogni locale ha la sua atmosfera e peculiarità, riflettendo la ricchezza e la diversità della scena LGBTQ+ milanese.

Pagina Instagram: ilborgodelleperse

Indirizzo: Via Messina 38, Milano. Google Maps

Botox Matinee @ Silicone Club – La Domenica Mattina a Milano

Botox Matinee è l’evento di riferimento per chi desidera prolungare il divertimento della notte fino alle prime luci dell’alba del giorno successivo. Il locale offre una scelta musicale che spazia dalla techouse, alla house, fino a toccare qualche volta la tracehouse. Gli artisti che si esibiscono sono sia DJ nazionali che internazionali, selezionati accuratamente per offrire un’esperienza sonora di alta qualità.

L’evento è noto per attrarre una clientela selezionata, alla ricerca non solo di buona musica ma anche di un ambiente dove potersi esprimere liberamente.

Per accedere a questo circolo privato, è necessario essere in possesso della tessera Anddos/Arco. La pre-iscrizione può essere effettuata online attraverso il sito del Silicone Club, rendendo l’ingresso più fluido e veloce.

Pagina Instagram: @botoxmatinee

Indirizzo: Silicone Club. Via Plezzo 16 – Milano

L*Ex Eventi – serata lesbo & queer itinerante

L’Ex Eventi non è solo un locale, ma un vero e proprio “safe space” dove tutt* possono sentirsi accolti e a proprio agio. Noto per la sua atmosfera inclusiva e accogliente, L’Ex Eventi è particolarmente popolare nella comunità lesbo e queer, ma apre le sue porte a tutti coloro che valorizzano la diversità e l’inclusione. La serata si distingue non solo per la musica e l’ambiente, ma anche per la sua dedizione nel creare un luogo dove ognun* può esprimersi liberamente.

Pagina Instagram: wearetheex

SAUNE E LOCALI GAY A MILANO DOVE FARE CRUISING

Milano è una città che offre una varietà di opzioni per la comunità LGBT+, e questo include anche una gamma di saune gay e cruising club. Qui troverai un elenco di alcuni dei luoghi più noti per relax, socializzazione e divertimento.

Tutti questi locali richiedono l’ingresso con tessera, che è possibile fare all’entrata.

Bangalov

Indirizzo: Via Calabria 5. Google Maps

Bangalov è una sauna gay molto frequentata, conosciuta per la sua atmosfera rilassante e le numerose opzioni di wellness che offre.

Depot Milano

Indirizzo: Via Valtorta 19. Google Maps

Depot è un altro spazio popolare per gli appassionati di sauna, con vari servizi che includono aree relax, saune a diverse temperature e molto altro.

Hot Dog Club

Indirizzo: Via Oropa 3. Google Maps

Hot Dog è famosa per la sua vivace atmosfera e per la clientela varia, rendendola un luogo ideale per socializzare oltre che per rilassarsi.

Illumined Circolo Cruising Gay

Indirizzo: Via Napo Torriani 12. Google Maps

Illumined offre non solo una sauna ma anche un cruising bar, rendendo il locale versatile per chi cerca diversi tipi di intrattenimento e socializzazione.

Inferus Club

Indirizzo: Via Paisiello 4. Google Maps

Inferus è noto per la sua atmosfera più intima e accogliente, ideale per chi cerca un’esperienza più riservata.

Royal Hammam Sauna

Indirizzo: Via Plezzo 16. Google Maps

Con una vasta area dedicata al wellness, Royal Hammam offre una varietà di opzioni per il relax e il benessere personale.

Metro Sauna Centrale

Indirizzo: Via Schiaparelli 1. Google Maps

Posizionata in una zona centrale, questa sauna è facilmente accessibile e offre una vasta gamma di servizi.

Fenix Sauna

Indirizzo: Via Oropa 3. Google Maps

Fenix Sauna è un’altra opzione popolare per chi cerca un ambiente rilassante e accogliente, con una varietà di servizi di wellness disponibili.

Altre info sui cruising club a Milano

Per ulteriori informazioni sui cruising club di Milano, ti invitiamo a leggere l’articolo: “Fare cruising a Milano. Ecco come e dove“

Con questa guida, speriamo di fornirti un quadro completo delle diverse opzioni disponibili a Milano per la comunità LGBT+. Ogni locale ha qualcosa di unico da offrire, garantendo che ognun* trovi qualcosa adatto ai propri gusti e interessi.

QUEER SHOPPING

Se stai cercando negozi che offrono prodotti specifici per la comunità LGBT+ o che sono noti per la loro atmosfera amichevole e accogliente, ecco una selezione di negozi gay e friendly a Milano.

Libreria Antigone

Indirizzo: Via Kramer 2. Google Maps

Questa è una libreria che offre un ampio assortimento di libri che coprono temi LGBT+, inclusi romanzi, saggi e guide. È un luogo perfetto per chi cerca contenuti informativi o semplicemente un buon libro da leggere.

Ognuno di questi negozi offre qualcosa di unico, assicurando che chiunque nella comunità LGBT+ possa trovare ciò che sta cercando. Che tu sia un residente di Milano o un visitatore, queste opzioni di shopping offrono un ambiente inclusivo e prodotti di qualità.

Sex Sade Fetish Boutique

Indirizzo: Via Casati 8. Google Maps

Questo è un negozio che si specializza in prodotti erotici e offre una varietà di articoli per soddisfare una gamma di gusti e preferenze, in un ambiente rispettoso e discreto.

Erotika Boutique

Indirizzo: Via Melzo 10. Google Maps

Erotica è un altro negozio specializzato in prodotti erotici e sessualità. Il negozio è ben fornito e il personale è competente, pronto ad assisterti nella scelta dei prodotti più adatti a te.