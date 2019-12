Persona trans aggredita a Milano da un uomo con una barra di ferro

Un uomo di 51 anni di orine rumena ha colpito con una barra di ferro una persona trans di origine brasiliana. L’aggressione transfobica immotivata è avvenuta in via Padova a Milano. Una donna di passaggio, assistendo alla scena, ha chiamato le Forze dell’Ordine che sono subito intervenute, trovando anche l’aggressore che è stato fermato e arrestato. Ancora in possesso della barra di ferro che ha utilizzato per colpire la persona transessuale, è stato denunciato per “porto abusivo d’ama atta a offendere e lesioni“, come riferisce Sky TG24. Con sé aveva anche un coltello.

La donna testimone dell’aggressione ha raccontato alla Polizia che l’uomo, senza un’apparente motivazione, ha colpito alla testa la vittima, la quale però non ha riportato delle ferite gravi. E’ stata comunque portata in ospedale dai medici del 118 di Milano, arrivati sul posto assieme alle Forza dell’Ordine.

Ultimo episodio di violenza transfobica a Milano

All’arrivo degli inquirenti e dei soccorsi, come riporta Sky TG24, sarebbe arrivata una seconda persona trans, la quale forse sotto choc è andata in escandescenza, iniziando a infliggersi tagli al braccio con un coccio di vetro. La Polizia, intervenuta, l’ha bloccata ricorrendo all’utilizzo del taser.

Entrambi sono stati portati in ospedale. Forse la vittima saprà dare maggiori informazioni agli agenti che stanno seguendo il caso. Trovando magari anche un movente a questo ennesimo episodio di violenza a Milano. Un numero, quelle delle violenze omotransfobiche in Italia, che si avvicina sempre più al centinaio.